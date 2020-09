Laboe

"Naturerlebnisse waren prägende Kindheitserlebnisse für mich. Dazu gehörten auch Feuchtwiesen, die vollgepackt waren mit Schlüsselblumen und Wiesenschaumkraut für jede Menge Sträuße", berichtete Ulrike Beelert-Kolbe am Mittwochabend in der Gemeindevertretung in Laboe. Sie sieht im Kurpark gute Voraussetzungen für eine Feuchtwiese und brachte den Gemeindevertretern ihre Anregung vor. Die Idee fand Anklang und soll nun im Umweltausschuss zum Thema werden.

Laut Landschaftsplanerin Heinke Marxen-Drewes aus Melsdorf, Gründerin des Regionalvereins Naturgarten in Schleswig-Holstein, ist der Kurpark ein idealer Standort für eine solche Feuchtwiese. Denn der Kurpark liege an einem etwa sechs bis sieben Meter hohen Hang, von dem Wasser in die Fläche des Kurparks drücke und sich dort sammle.

Anzeige

Feuchte Senke bietet gute Voraussetzungen

Die Folge sind wiederkehrende Durchnässung und bei Starkregen auch Überschwemmungen der Grünfläche, Wege, Beete. Ein Grund, warum nach Angaben von Bürgermeister Heiko Voß Veranstaltungen hier nicht stattfinden und die Gemeinde die Wiese nicht mit schwerem Gerät befährt. Dringenden Handlungsbedarf sieht Voß aber noch nicht.

Weitere KN+ Artikel

Eine Feuchtwiese kann den Bereich, der nach Beurteilung von Marxen-Drewes als feuchte Senke gute Voraussetzungen bietet, auf natürliche Art und Weise entwässern. Dafür müsste das Hangwasser abgefangen und auf die Rasenfläche geleitet werden. "Es gibt dort einen tieferen Bereich, in dem das Wasser versickern kann", sagt die Expertin. Zwar müsse das noch genauer untersucht werden, jedoch "ist die Grünfläche im Kurpark erfolgversprechend".

Gewinn für die Artenvielfalt und Biodiversität

Eine Bepflanzung der Feuchtwiese unterstütze den Prozess der Entwässerung, da Wasser aufgenommen werde und über die Blätter verdunste. Auf einer Feuchtwiese wachsen andere Pflanzen als auf einer gewöhnlichen Rasenfläche. "In der Regel sind das höherwüchsige Arten, wie beispielsweise Blutweiderich, Baldrian oder Mädesüß. Auch Orchideen würden dort sehr gut wachsen", so die Landschaftsplanerin.

Für die Natur wäre das ein Gewinn. Denn gegenüber einer kurzgemähten Rasenfläche entstehe auf einer Feuchtwiese eine Mehrschichtigkeit der Pflanzen, in der sich mehr Insekten aufhalten könnten, erklärt Marxen-Drewes. "Das wäre ein schöner Beitrag für die Biodiversität und würde die Artenvielfalt fördern." Darüber hinaus ist der Pflegeaufwand der Wiese überschaubar. Ein bis zweimal im Jahr müsse sie gemäht werden.

Lesen Sie auch:Mehr Lebensraum für die Natur

Im Kurpark werde schon viel für den Umweltschutz umgesetzt, schätzt die Laboerin Beeltert-Kolbe das Engagement des Vereins Freunde des Kurparks Laboe. Aber: "In unserer Zeit zählt jeder Quadratmeter." Zur bestehenden Blühwiese und dem Bienenhotel könne eine Feuchtwiese gut integriert werden und den Kurpark aufwerten.

"Das ist eine sehr gute Idee", unterstützte Karl Christian Fleischfresser diesen Vorschlag. Die Gemeindevertreter ließen sich überzeugen, und der Bürgerantrag wird nun im zuständigen Umweltausschuss beraten. Der Kurpark-Verein soll in die Gespräche einbezogen werden.

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.