Preetz

„Wir wollen immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass eine Kleinstadt wie Preetz mit vielen Möglichkeiten gesegnet ist, aufs Rad zu steigen“, betonte Bürgermeister Björn Demmin. Aus der nur kleinen Besucherrunde kamen zahlreiche Anregungen.

Demo für mehr Stellplätze im Fachmarktzentrum?

So fehlten Fahrradbügel am Fachmarktzentrum. Demmin berichtete, dass schon die ehemalige Klimaschutzmanagerin mit dem Eigentümer gesprochen habe, aber der Vorschlag nicht umgesetzt worden sei. Man wolle aber noch einmal nachhaken. „Vielleicht sollten wir einfach mal eine Demo machen“, schlug jemand vor.

Anzeige

Lesen Sie auch:Leitbild zum Klimaschutz - So will Preetz Klima-Primus werden

Weitere KN+ Artikel

Eine Zuhörerin erzählte, dass sie sich schon lange mit dem Gedanken eines offenen Briefes trage. Schließlich seien nicht nur Autofahrer gute Kunden, sondern auch diejenigen mit Lastenrad oder Fahrrad mit Anhänger. „Ich stelle mich auch schon mal auf einen Parkplatz“, betonte sie.

Direkt neben den Häuschen für die Einkaufswagen könne man doch Radstellplätze anlegen, dort parkten Autofahrer sowieso nicht so gern. Und es sollten keine „Felgenkiller“ sein, hieß es in der Runde. Ein anderer wies darauf hin, dass die Geschäfte auch Werbung mit dem Klimaschutz-Gedanken machen könnten.

Bügel am Marktplatz fast immer belegt

Eng sei die Situation auch auf dem Marktplatz. Auf den Hinweis von Fritz Lehmann vom Fachbereich Bauen und Umwelt, dass es an den Fahnenmasten viele Bügel gebe, antwortete eine Bürgerin: „Das wuchert so was von über am Sonnabend, da haben Lastenräder keinen Platz mehr.“ Man müsse einfach den Autofahrern Parkplätze wegnehmen. Auf einen Autostellplatz passten zwei bis drei Lastenräder.

Demmin berichtete, dass beim Fußgängercheck mit der Kiel-Region am Vortag die Parkplätze vor Arko und der Volksbank als „Streichkandidaten“ genannt worden seien. Das müsse man aber mit den Geschäftsleuten absprechen.

Diese Idee begrüßte auch Stadtvertreter Henning von Schöning, denn viele suchten dort mit ihrem Auto zunächst einen freien Platz – wenn sie nichts fänden, führen sie weiter auf den Cathrinplatz. „Den könnten sie aber auch gleich ansteuern.“

Autofreie Innenstadt in Preetz angeregt

In diesem Zusammenhang berichtete der Bürgermeister, dass beim Fußgängercheck auch überlegt worden sei, die Innenstadt autofrei zu machen. Durch die Kirchenstraße dürften dann nur noch die Busse und die Anlieger fahren.

Eine Idee, die bei den Anwesenden positiv aufgenommen wurde, zumal die Kirchenstraße als Einbahnstraße auch als Gefahrenpunkt für Radfahrer angesehen wurde. Denn diese dürften auch in der Gegenrichtung fahren, was aber manche Autofahrer irritiere. Durch die parkenden Fahrzeuge am Straßenrand würde die beengte Situation noch verschärft.

Ein Teilnehmer kritisierte auch Lieferwagen, die auf der linken Seite im absoluten Halteverbot stünden, sodass Radfahrer einen Schlenker machen müssten.

Vorschlag: Radspur in der Fußgängerzone

In der Lange Brückstraße als Fußgängerzone könnte man das Radfahren freigeben, eventuell durch eine eigene Radspur in der Mitte, so Demmin. Die Strecke außen herum sei auch nicht gerade sicher, kritisierten mehrere in der Runde. Als unübersichtliche Gefahrenpunkte wurden dabei die Verschwenkungen an der Bushaltestelle Garnkorb, die Ausfahrt des Netto-Parkplatzes und die Ecke Garnkorb/Schwentinestraße genannt.

Parkplätze werden wohl auch in der Kührener Straße als Schulweg wegfallen. Ein neuer Radweg an dieser Stelle steht auf der Prioritätenliste des Kreises auf Platz eins, erzählte Demmin. „Wir wollen gemeinsam mit Planungsbüro, Anwohnern und Schulen gucken, welche Lösungen man umsetzen kann.“

Ein Jugendlicher bedauerte, dass man bei der Bahn immer noch extra für ein Fahrradticket zahlen müsse. Er schlug außerdem eine Brücke für Fahrradfahrer und eventuell Fußgänger über den Hufenweg in Höhe Unterführung vor, um schnell von Nord nach Süd zu kommen. Die Brücke könnte auch im Rahmen des angedachten Radschnellwegs nach Kiel sinnvoll sein, meinten andere.

Weitere Nachrichten aus Preetz lesen Sie hier.