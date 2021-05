Belau

„Wir freuen uns natürlich riesig, aber jetzt müssen wir richtig Gas geben, um etliches noch fertig zu machen, bevor die Gäste kommen. Denn wir sind noch dabei, das Aral umzugestalten“, sagt Daniela Götze. Gemeinsam mit ihrem Mann Swen hat sie das Management des Platzes übernommen, dessen Pächter seit knapp einem Jahr die George Glamp GmbH ist.

„Die Gäste, die uns anrufen, sind so glücklich und voller Vorfreude auf ein paar lang ersehnte Urlaubstage. Die Nachfrage nach den Stellplätzen, vor allem aber auch nach den Mietunterkünften, ist riesig“, berichtet Daniela Götze.

Ausgefallene Ferienunterkünfte liegen im Trend

Es hat sich offenbar herumgesprochen, dass das kleine Idyll direkt am Belauer See neben den 30 Plätzen für Dauercamper und rund 60 Stellflächen für Wohnmobile, Caravans und Zelte auch außergewöhnliche Ferienhäuschen zum Mieten anbietet. Die George Glamp GmbH mit Sitz in Wurzen (Sachsen) hat sich nämlich auf die luxuriöse Form des Campings spezialisiert, die in der Reisebranche mit dem englischen Begriff „Glamping“ (zusammengesetzt aus Glamourous und Camping) bezeichnet wird.

Hobbithäuser sind der Renner

Und so fallen etwas abseits der hellen Wohnwagen die halbrunden Holzhäuschen sofort ins Auge. Sie werden Igluhuts genannt und sind nach Angaben der Herstellerfirma aus Estland aus naturbelassenem, skandinavischem Holz in traditioneller Schindeltechnik gefertigt. Zehn Stück für zwei, drei oder vier Personen stehen davon zur Vermietung bereit. Alle verfügen über eine geräumige Holzterrasse und sind mit einem kleinen Schlafzimmer, einem Bad mit Dusche und WC sowie einer kleinen Kochnische ausgestattet. „Die Iglus, gerne auch Hobbithäuser genannt, sind der Renner. In Schleswig-Holstein gibt es sie unseres Wissens bisher an keinem anderen Ort. Über Pfingsten sind sie schon komplett ausgebucht und fast auch schon während der Sommerferien“, berichtet Götze.

Zum „Glamping“-Trend, der mit der Corona-Pandemie weiter an Fahrt aufgenommen hat, passen auch die innovativen Modulhäuser, die gerade aufgebaut beziehungsweise eingerichtet werden. Ebenfalls in Estland hergestellt, bestehen die insgesamt rund 40 Quadratmeter großen Holzhäuser in Form eines Kubus mit raumhoher Glasfront aus vier Modulen. Im ersten Modul befindet sich die überdachte Terrasse, in den weiteren sind Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche und Bad untergebracht.

Bald auch Urlaub im Tipi-Zelt möglich

Als Gegenentwurf zu den eleganten Bungalows werden in den nächsten Tagen auch fünf Tipi-Zelte aufgebaut, für Urlauber, die es etwas ursprünglicher, aber nicht weniger reizvoll mögen. Auch die Zelte, jeweils mit Platz für vier Personen, sollen eine komfortable Einrichtung bekommen, ebenso eine kleine Küche, aber natürlich keinen Sanitärtrakt. Jörg Thoke, mit seiner Frau Angelika Inhaber des Wurzener Unternehmens, vermutet, dass die Tipis „der Knaller“ werden. Schon jetzt lägen etliche Anfragen vor.

Zweiter Sanitärtrakt geplant

Damit das vorhandene Sanitärgebäude mit den Gästen aus dem „Tipi-Village“ nicht überlastet wird, soll in den nächsten Wochen ein zweiter Sanitärtrakt dazukommen. Der weitere Ausbau des WLAN-Netzes via Funktechnik sowie ein Spielplatz und gastronomische Angebote sind ebenfalls geplant.

Von der im März von der Landesregierung ins Spiel gebrachten „Camping-Offensive“, die es Betreibern ermöglichen soll, eventuell angrenzende Flächen für eine begrenzte Zeit als zusätzliche Stellplätze nutzen oder die vorhandene Fläche zu verdichten, möchten die Betreiber keinen Gebrauch machen. „Unsere Philosophie ist es eher, den Gästen etwas mehr Freiraum zu bieten und mit der Natur so achtsam wie möglich umzugehen, statt alles dicht an dicht zu stellen“, so Daniela Götze.

„Ein erheblicher Zuwachs an Gästen würde den Erholungseffekt schmälern und den idyllischen Charakter gefährden. Außerdem sollen sich die Dauergäste nicht benachteiligt fühlen.“