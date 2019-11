Ihr Mann war Alkoholiker: Eine Witwe ringt um Hilfe

Heikendorf

Im Dezember 2016 ging ihr Mann noch zur Arbeit, fühlte sich erkältet, bekam eine Lungenentzündung, musste ins Krankenhaus. Am 6. Januar 2017 starb er an einer Sepsis. Tod mit 48 Jahren. Ein Schock für Ehefrau Susanne Michaels, die 15 Jahre mit ihm verheiratet war und ihn noch viel länger kannte. Er war ihr Ein und Alles. Die anschließende Obduktion aber machte sie fassungslos: Ihr Mann hatte eine schwere Leberzirrhose.

Schwere Leberzirrhose bei der Obduktion festgestellt

Wie konnte das sein? Zu Hause habe ihr Mann „nur mal ein paar Bier“ getrunken, sagt Susanne Michaels. Doch hinter seinem schweren Leberschaden steckte der Konsum von hartem Alkohol – den Beweis dafür entdeckte sie nach eigenen Worten erst nach seinem Tod in seiner kleinen Hobby-Werkstatt, die er sich im Garten eingerichtet hatte. „Die vielen leeren Whiskyflaschen, die ich da fand, haben mich geschockt“, erinnert sich die Heikendorferin. Dass er ein solch starker Trinker war, habe sie nicht realisiert.

Ihr Schicksal als Angehörige eines Alkoholikers ist kein Einzelfall. In Deutschland gilt Alkohol als Genussmittel mit langer Tradition – laut dem Robert-Koch-Institut stellt er aber auch eines der größten Suchtprobleme dar. In Zahlen heißt das: In Deutschland gibt es etwa 1,9 Millionen Abhängige und rund 1,6 Millionen Menschen mit „schädlichem Gebrauch“ von Alkohol, jährlich sterben rund 74.000 Menschen durch zu hohen Konsum, hat die Deutsche Gesellschaft für Suchtforschung und Suchttherapie errechnet.

"Warum haben alle geschwiegen?"

Erst in Gesprächen mit einer Tante ihres Mannes fand Susanne Michaels – so sagt sie – mühsam heraus: Der Vater ihres Mannes soll alkoholkrank gewesen sein. Auf die Kindheit ihres Mannes habe sich das negativ ausgewirkt, glaubt sie. „Aber darüber wurde nie gesprochen. Warum haben bloß alle geschwiegen?“ Ihr sei nicht klar gewesen, dass ihr Mann ein Suchtproblem haben könnte.

Das gemeinsame Haus mit Garten musste die Witwe 2017 verkaufen, seitdem wohnt sie in einer kleinen, mit Kartons voll gestellten Wohnung für 400 Euro im Monat. Ihr Mann hatte ohne das Wissen seiner Frau einen hohen Kredit aufgenommen. Es blieb ihr nur der Gang in die Privatinsolvenz. Laut einer aktuellen Studie ist Schleswig-Holstein gemeinsam mit Niedersachsen das Bundesland mit den meisten Privatpleiten (74 je 100.000 Einwohner) hinter Spitzenreiter Bremen (auf 100.000 Bürger gerechnet waren dort 83 zahlungsunfähig).

Ambulante Termine bei Psychologin zahlt die Krankenkasse nicht

Fest gearbeitet hat Susanne Michaels nie, auch eine Ausbildung hat sie nicht. Seit Jahrzehnten leidet sie unter Depressionen, hat mit Panikattacken zu kämpfen, war in Kliniken in Kiel, Preetz und Heiligenhafen. „Ich hätte so gerne einen Beruf gelernt, dann hätte ich etwas Anerkennung“, sagt sie. Ambulante Termine bei einer Psychologin, bei der sie früher war, kann sie jetzt nicht mehr bezahlen – ihre Krankenkasse übernimmt die Kosten nicht. Rund 300 Euro kann Susanne Michaels im Monat ausgeben.

Die 46-Jährige geht kaum vor die Tür. „Mir fehlt der Antrieb“, sagt sie. Für den Gesprächstermin mit der Reporterin um 11 Uhr vormittags ist sie fünf Stunden vorher aufgestanden. „Damit ich das irgendwie schaffe“, erzählt sie. Früher habe sie gern gebacken in der Adventszeit, acht verschiedene Sorten Plätzchen und sogar Stollen. Doch jetzt rührt sie ihre Utensilien nicht mehr an. „Es ist eine Blockade. Auch kochen geht nicht, nicht mal Nudeln.“ Eine Packung Nudeln, die sie jüngst im Supermarkt kaufen wollte, stellte sie panisch zurück ins Regal.

Selbsthilfegruppe ist ihr einziger fester Termin

Ihr einziger fester Termin pro Woche ist der Besuch einer Selbsthilfegruppe in der psychosozialen Einrichtung „Kieler Fenster“. „Darauf freue ich mich immer“, sagt sie. Nach Kiel kommt sie nur mit dem Bus. Leisten kann sie sich das Monatsticket für rund 60 Euro nur, wenn ihr jemand unter die Arme greift. Für November hat ihr eine Bekannte geholfen. Doch im Dezember? Sie weiß es noch nicht. Der Kieler Psychologe Prof. Reiner Hanewinkel sagt: „Mittlerweile ist unumstritten, dass Angehörige von Suchtkranken vielfache Unterstützung und Hilfe benötigen.“

Susanne Michaels wohnt schon immer in Heikendorf, ist dort zur Schule gegangen, wurde dort konfirmiert. „Ich würde mir wünschen, dass die Leute, die mich kennen, nicht weggucken, sondern auf mich zukommen. Man darf mich gerne ansprechen.“ Und leise sagt sie: „Bitte nicht aus dem Weg gehen.“

