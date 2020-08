Plön

Das Gebäude selber hat eine spannende Geschichte. In der Herzogszeit (bis 1761) wohnten hohe Hofbeamte hier, zwischendurch war es knapp 20 Jahre auch ein Waisenhaus, Töchter und Mutter des letzten Plöner Herzogs zogen dann hier ein. Aber auch der Kunstmaler Dominikus Gottfried Waerdigh. Von 1803 bis 1928 war das Haus Wohn- und Geschäftssitz des Plöner Hofapothekers. Dann verfiel es langsam. Nach dem Krieg kamen noch Flüchtlinge hier unter.

Kreis Plön kaufte das Gebäude

Der Kreis Plön kam dem Gebäude, das in den 1970er-Jahren für den Abbruch vorgesehen war, zu Hilfe. Das Haus wurde gekauft, renoviert, und 1982 konnte das Kreismuseum in die herausgeputzte „Alte Apotheke“ einziehen. Aber die den Besuchern verborgene Treppe ins zweite Obergeschoss hat noch den Charme einer vergangenen Zeit. Hier geht es unters Dach. Ins Archiv. Julia Meyer, Leiterin des Kreismuseums, geht voran.

Spektakulär sieht ein Archiv auf den ersten Blick nicht aus. Meter um Meter Regale, voll gestellt mit Pappkartons. Hier lagern Schriftstücke, viele Glasflaschen, ganz oben liegen zusammengerollte Fahnen der Handwerksämter – Sattler, Tischler, Schlachter. Etwas weiter unten aber auch der eine oder andere Schatz.

Künstlerischer Nachlass von Lisa Lange lagert hier

Lufttemperatur (19,4 Grad) und Luftfeuchtigkeit werden hier gemessen, eine Klimaanlage gibt es aber nicht. Was hier liegt, hält im heißen Sommer auch mal 25 Grad aus. „Wir bemühen uns aber, den konservatorischen Empfehlungen nachzukommen“, sagt die Museums-Chefin. Julia Meyer bückt sich und öffnet einen Karton. Sie weiß, was wo liegt – und holt den Nachlass der Plönerin Lisa Lange hervor.

Lisa Lange hat 1927 bis 1975 gelebt, in der Johannisstraße 33. Mit ihrem Mann und ihrem Sohn. Sie schnitzte für ihr Leben gerne. Und sie schnitzte viel. Schon als Kind fertigte sie für sich und die Kinder in der Nachbarschaft eigenhändig Spielzeug an. Später dann arbeitete Lisa Lange als Aufsicht im Kreismuseum, das zu ihrer Zeit aber noch im Plöner Rathaus untergebracht war. „Sie hatte großes Interesse an der Stadt und an der Geschichte und sie hatte Talent“, sagt Julia Meyer.

Viele Motive aus der Sagen- und Märchenwelt

Fürs Museum schnitzte sie das Schaukasten-Modell einer alten Plöner Glashütte und ein detailverliebtes Modell einer Meister-Freisprechung. Sie sind im ersten Stock des Museums auch heute noch zu bewundern. Und was liegt nun in dem Karton? Gut eingewickelt in Seidenpapier? Julia Meyer bringt den Riesen Bars zum Vorschein, er trägt Bart und in den Händen einen Stein und einen langen Holzknüppel. Lisa Lange wählte oft Motive aus der Sagen- und Märchenwelt.

Figuren, Modelle, Reliefs und Dioramen

2013 bekam das Museum den Nachlass vermacht, da starb Lisa Langes Sohn. Es sind wohl 30 Figuren, dazu Reliefs, Modelle. Eines nach dem anderen holt Julia Meyer heraus. Die Kräuterjette (nach einer Sage aus Nehmten) zum Beispiel, Graf Rantzau, einen Bauern, einen Seefahrer mit Kogge im Arm, Mutter und Sohn im Regen, einen Fischer oder einen Reiter mit Pferd. Dazu ein Relief, das Heinrich von Ahlefeldt aus Wittmoldt mit Sohn und Bedienstetem zeigt und diverse Dioramen mit Märchengeschichten oder Dorfidylle.

„Oft waren es aber Menschen von heute, die sie auch ohne Vorlage schnitzte“, erzählt Julia Meyer. Alles lagert in verschiedenen Kisten, sorgfältig in Seidenpapier eingewickelt. „Das ist säurefrei.“ Zeitungspapier dagegen eigne sich nicht zum Verpacken der Kunstwerke. Die Museumsleiterin packt alles wieder ein. „Ich wäre gerne häufiger im Archiv“, gibt sie zu. Nachlässe sichten, inventarisieren, nachrecherchieren, in Geschichte schwelgen. Wenn das Museum etwas annimmt, übernimmt es auch die Verantwortung. „Wir kümmern uns dann um das Objekt“, sagt die Museumsleiterin. Es soll schließlich erhalten bleiben, für die Nachwelt bewahrt werden.

Lisa Lange schnitzte aus Linden- und Eichenholz

Zurück zu Lisa Lange. Ihre Kunstwerke schnitzte sie aus Linden- oder Eichenholz. „Zum Beispiel aus dem Holz der Dorfeiche Wittmoldt oder der großen Linde aus Dörnick, als die gefällt wurde“, erzählt Julia Meyer. Zwei ihrer Figuren stehen aktuell auch in der Ausstellung. Es sind Hans Adolf und der Feldtrompeter – gespendet von Regina und Christian Albrecht, die sich freuen, dass diese Werke nun von mehr Menschen gesehen werden. Und die anderen Schnitzereien liegen im Moment gut bewahrt ein Stockwerk höher.

