Arbeitslose: Kurve geht nach oben

Im Kreis Plön stieg die Arbeitslosenquote deutlich von 4,1 auf 4,7 Prozent. Im Kreis Ostholstein von 5,3 auf 5,6 Prozent.

Am Monatsende sind im Kreis Plön 3136 Arbeitslose gezählt worden. 53,7 Prozent davon werden vom Jobcenter betreut. Im Vergleich zum April 2019 stieg die Arbeitslosigkeit um 496 oder 18,8 Prozent. Gegenüber dem Vormonat März wurden 380 oder 13,8 Prozent mehr arbeitslose Frauen und Männer registriert. Die Auswirkungen von Corona „bremsen den zuletzt langfristig positiven Trend am Arbeitsmarkt aus“, sagt Peter Garbrecht, stellvertretender Leiter der Agentur für Arbeit Kiel, die auch für den Kreis Plön zuständig ist. „Der April war in den vergangenen Jahren neben dem Mai immer ein Motor für den Arbeitsmarkt im Kreis Plön. Die Saison in den Tourismushochburgen startete dann durch“, so Garbrecht weiter. Die aktuelle Entwicklung habe diesen Motor zum Stottern gebracht.

Seit Corona Anzeigen auf Kurzarbeit für 6418 Personen

Um einen weiteren möglichen Anstieg der Arbeitslosigkeit einzudämmen und Beschäftigung zu sichern, gebe es das Instrument der Kurzarbeit. „Im Kreis Plön lagen uns im April 800 Anzeigen auf Kurzarbeit für 4981 Personen vor.“ Zusammen mit den März-Zahlen sind es 945 durch die Unternehmen gestellte Anzeigen für 6418 Personen. Für wie viele ihrer Beschäftigten die Betriebe im Kreis final Kurzarbeitergeld beantragen, werde nicht zuletzt auch von den weiteren Entwicklungen im Zuge der Pandemie abhängen.

Dem gemeinsamen Arbeitgeberservice von Arbeitsagentur und Jobcenter sind im April lediglich 33 sozialversicherungspflichtige Stellen gemeldet worden – 71 oder 68,3 Prozent weniger als vor einem Jahr. „Der Einbruch ist deutlich. Gerade im Kreis Plön gibt es viele Betriebe in der Tourismusbranche.“ Und die treffe die aktuelle Entwicklung besonders hart.

Nachwuchskräfte werden aber weiter gesucht

Im Agenturbezirk Lübeck sind im März und April 4263 Anzeigen zur Kurzarbeit für 43685 Beschäftigte eingegangen. „Es sind vor allem kleine und mittlere Betriebe aus Branchen, die bisher noch nie großflächig von der Kurzarbeit betroffen waren, wie zum Beispiel Frisörläden, Physiotherapie-Praxen oder Hotel- und Gastgewerbe“, erklärt Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Lübeck. Er sagt aber auch, dass auf dem Ausbildungsmarkt weiterhin Nachwuchskräfte gesucht werden – insbesondere in Unternehmen in sogenannten systemrelevanten Branchen. Dazu zählen der Lebensmittelhandel, Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion oder Gesundheitswesen.

Im Bereich der Geschäftsstelle Eutin 2664 Arbeitslose

Im Bereich der Agentur-Geschäftsstelle Eutin und Umgebung waren im April 2664 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 241 (9,9 Prozent) gegenüber dem Vormonat und um 313 (13,3 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert an. Hier betrug die Arbeitslosenquote 5,9 Prozent. Es meldeten sich 626 Personen arbeitslos, 106 mehr als im Vorjahr. 66 neue Stellen wurden im Laufe des Monats angeboten, das sind 78 oder 54,2 Prozent weniger als im April 2019.

