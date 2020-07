Plön

Die Lautsprecher stehen stabil auf dem Rasen, die Mikros sind verkabelt, der Chor macht sich gerade - und dann hebt Dirigent Shenoll Tokaj seine Hände. Lange mussten die rund 30 Mitglieder des Plöner Shanty-Chors " Windjammer" auf ihre Proben - und ihre Gesellschaft - verzichten. Jetzt treffen sie sich wieder, an der Luft und mit Abstand. Der Garten vom Vorsitzenden Werner Maurischat bietet mehr als genug Platz, um Abstand zu halten und alle Sänger und Musiker sowie Sängerinnen und Musikerinnen unterzubringen. Denn der Chor hat per Satzung eine 25 prozentige Frauenquote festgelegt. "Das ist mir auch unerklärlich, warum andere Shanty-Chöre das nicht so machen", sagt Maurischat. "Die bekommen keinen Nachwuchs und stellen sich beim Thema Frauen trotzdem stur."

Bewusst nach einem Shanty-Chor in Plön gesucht

Mit dem Nachwuchs sieht es in seinem Chor ebenfalls nicht so schlecht aus. Akkordeonspielerin Christine Reinig ist 45 Jahre jung und seit gut eineinhalb Jahren dabei. Wilko Arndt-Engelbart zählt sogar erst 23 Jahre. Der junge Mann an der Trompete kommt ursprünglich aus Hessen. "Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr auf der Insel Juist bin ich dann das erste Mal mit einem Shanty-Chor in Kontakt gekommen und nach meinem Umzug nach Plön wollte ich hier damit weitermachen", sagt Arndt-Engelbart. Ob er die Truppe während des Lockdowns vermisst hat? "Auf jeden Fall."

Anzeige

Über dem Garten liegt nun der Klang von Gitarre, Akkordeon, Geige und den Stimmen des Chors. "Nicht so sehr das Kinn nach unten drücken beim Singen", mahnt der Dirigent. Bei einer aufrechten Haltung würde man besser Luft bekommen und das sei gut für klare Stimmen. Für den Dirigenten und Berufsmusiker Shenoll Tokaj, der auch das Symphonische Orchester in Plön leitet, sei es eine besondere Freude, nun wieder arbeiten zu können. "Es sind in der vergangenen Zeit ja alle Veranstaltungen und Konzerte abgesagt worden." Er sei mit seiner Familie aber über die Runden gekommen und habe sich verstärkt dem Malen gewidmet.

Weitere KN+ Artikel

Im Freien klingen Stimme und Musik leiser - professionelle Boxen helfen

Die Draußen-Probe klappt heute besonders gut. "Das liegt auch an unseren guten Boxen. Damit hören wir uns alle viel besser", sagt Tokaj. Die erste Draußen-Probe habe noch ohne die professionellen Lautsprecher und Verstärker stattgefunden. Das sei für die sonst üblichen Proben im Strandhaus beim Freibad Fegetasche auch ausreichend gewesen. "Aber draußen verläuft der Klang, deshalb sind die Boxen eine Riesenverbesserung."

Die Chormitglieder seien erst vorsichtig gewesen, als es um das erste Wiedersehen ging. Im Schnitt gehören doch viele zur Corona-Risikogruppe. "Aber mittlerweile sind fast alle wieder da. Die müssen sich ja auch mal sehen", sagt Maurischat. Man sei ja nicht nur Chor, sondern auch eine Gemeinschaft.

Chormitglied Axel Hamann steht auf und stellt sich neben die Schiffsglocke. Der Glockenklang gehört beim Lied "La Paloma" dazu. "Ich habe in der Zeit zu Hause auch mal ein paar Songs geübt", sagt er. "Dann macht man sich ein Lied im Internet an und singt dazu, aber das ist ja nicht das Gleiche wie hier mit allen zusammen."

Der Shanty-Chor Windjammer plant neue CD für 2021

Der Chor macht sich nun bereit für "Oh roll the cotton down". Bei Liedern op Platt wird gern Rudi Schmidt nach vorne beordert. Eine Hand am Mikro, die andere locker das Kabel umfassend, so steht er da und singt seinen Solo-Part. Gut 14 Jahre ist er schon im Chor.

Eine Premiere steht im Garten auch noch an. Werner Maurischat hat die Zeit ohne Auftritte und Proben genutzt, um dem Lied "Va, pensiero" des Gefangenenchors aus Verdis Oper Nabucco einen neuen Text zu verpassen. Jetzt geht es um Schleswig-Holstein. Und der Chor singt: "Land im Norden, du bist mein Zuhaus".

Maurischat verrät: "Wenn alles klappt, wollen wir nächstes Jahr unsere dritte CD herausbringen - mit ein paar neuen Liedern." Im Übrigen seien interessierte Sänger und Musiker immer willkommen, dem Chor beizutreten. "Jeder kann sich melden. Aber besonders gern nehmen wir aktuell Bass-Stimmen. Die sind ein wenig knapp."

Mehr aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.