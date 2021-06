Eine junge Familie aus Laboe möchte in Laboe in ein Eigenheim ziehen. Doch Thorsten Jahn und Yvonne Bieder ist kaum möglich, sich in Laboe etwas aufzubauen. Die Immobilienpreise sind einfach zu hoch. Im Gespräch mit den Kieler Nachrichten schildern sie die Problematik aus ihrer Sicht.