Wenn das Herbstlaub fällt und es länger dunkel ist, müssen vor allem Radler besonders wachsam sein. Vor allem dann, wenn ein schmaler Radweg unbeleuchtet ist wie der in den "Kitzeberger Kurven". Eltern und Schüler fordern ein Ende der dunklen Zeiten für Radler, Doch danach sieht es nicht aus.

Von Jürgen Küppers

Ganz schön gefährlich: Der kombinierte Rad-und Fußweg in den "Kitzeberger Kurven" ist nicht nur schmal, grenzt unmittelbar an die Straße mit schnell fahrenden Autos (70 Stundenkilometer sind erlaubt). Der Weg ist auch noch unbeleuchtet, weil das keiner bezahlen will.