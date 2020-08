Heikendorf/Mönkeberg

Am vergangenen Wochenende wurden Heikendorf und Mönkeberg nicht nur förmlich überrannt von Massen an Strandbesuchern. Die teilweise extrem angespannte Situation mit Falschparkern, lärmenden, alkoholisierten oder provozierenden „Gästen“ wäre nach Angaben der Bürgermeister sogar fast eskaliert.

Damit es dazu nicht kommt, ziehen die Gemeinden in Zusammenarbeit mit dem Amt Schrevenborn jetzt die Notbremse: Sie engagieren einen Sicherheitsdienst, der an den kommenden drei Wochenenden für Ordnung sorgen soll. Für Amtsdirektor Ulrich Hehenkamp ist dies eine unschöne Premiere: „So etwas gab es bei uns noch nie. Aber wir haben einfach keine andere Wahl, solch chaotische Zustände wie am vergangenen Wochenende in den Griff zu bekommen.“

"Hätten uns entschiedeneres Eingreifen der Polizei gewünscht"

Was Hehenkamp ärgert, sind nicht nur die mit dem Engagement der Sicherheitsleute verbundenen hohen Kosten von insgesamt rund 10.000 Euro aus dem Amtshaushalt. Denn statt Steuergelder für Ordnungsmaßnahmen auszugeben, sei dafür ja eigentlich die Polizei zuständig. Natürlich wisse man um den Druck, der auf den Beamten laste – gerade in Coronazeiten. „Trotzdem hätten wir uns am Wochenende ein entschiedeneres Eingreifen der Polizei gewünscht.“

Mönkebergs Bürgermeisterin Hildegard Mersmann steht der Zorn angesichts ihrer Überforderung in manch prekärer Situation des vergangenen Wochenendes immer noch ins Gesicht geschrieben. „Manche Besucher verstoßen teilweise bewusst gegen das Infektionsschutzgesetz, weil sie die Hygieneregeln nicht einhalten. Das darf man nicht tolerieren.“

KVG-Schiffe legen schon nicht mehr an

Das gelte genauso für die ebenso verbotenen wie lebensgefährlichen Sprünge vom Mönkeberger Fähranleger ins Wasser. Die KVG fahre an manchen Tagen den Anleger mit ihren Schiffen schon gar nicht mehr an, weil ihnen das Risiko eines Unfalls mit den tolldreisten Springern meist jugendlichen Alters viel zu hoch ist. Erst am vergangenen Freitag erlitt ein Schiffsführer der KVG einen Schock, weil es fast zu einer Kollision mit einer jungen Springerin gekommen wäre (wir berichteten). Erst die vom Kapitän herbeigerufene Wasserschutzpolizei habe die Situation zwischenzeitlich entschärft.

Von Entgleisungen kann auch Heikendorfs Bürgermeister Tade Peetz berichten. Bis tief in die Nacht lagerten alkoholisierte Menschen bei offenem Feuer an den Stränden. „Mit einer so lauten Musik, dass sie noch am Westufer gut zu hören ist.“ Nicht minder ärgerlich sei der hinterlassene Müll bis hin zu Fäkalien und Erbrochenem. Schon jetzt richteten solche Zustände in er Gemeinde wirtschaftliche Schäden an: „Hoteliers und Vermieter von Ferienwohnungen berichten über Gäste, die nicht mehr wiederkommen wollen.“

Jetzt soll das Land den Strandgemeinden helfen

Pikant: Am Sonnabend ließ die Freiwillige Feuerwehr zur Nachwuchswerbung einen DJ Truck fünf Stunden lang durch die Gemeinde rollen, Höhepunkt war eine „Ballermann Party“ am Kurstrand Möltenort. Doch Peetz bestreitet, dass die Aktion zur Aufheizung der Lage beigetragen habe: „Das lief alles ruhig ab, habe ich selber gesehen und gefilmt.“

Beide Bürgermeister sind sich mit dem Amtsdirektor einig: „Wir werden dem Treiben nicht weiter zusehen. Wir müssen mit dem Innenministerium sprechen und gemeinsam nach Lösungen suchen.“

