Heikendorf

Am 17. Dezember dieses Jahres soll es so weit sein: Dann schließt die Filiale der Kieler Volksbank am Dorfplatz. Schon einen Tag darauf öffnet die Bank wieder an neuem Standort in neuen Räumen in ähnlich zentraler Lage nur zwei Steinwürfe entfernt vom angestammten Domizil im sogenannten „Kleinen Sophienhof“ am Schmiedeplatz, wo ehemals die Bäckerei Steiskal sowie der Optiker „Das Auge“ ihre Ladenlokale hatten.

„Mit modernen Räumen an neuer Stelle bekennen wir uns ausdrücklich zu unserer Präsenz in der Fläche“, betonte Vorstandssprecher Bernd Schmidt bei der Vorstellung des Konzeptes: „Damit machen wir genau das Gegenteil vieler unserer Mitbewerber, die sich aus ländlichen Bereichen zurückziehen.“

Anzeige

Digitalisierung kann persönliche Beratungsgespräche nicht ersetzen

Der Grund dafür, dass die Kieler Volksbank mit ihren insgesamt 24 Filialen (die Hälfte davon mit reiner Selbstbedienung) dem Rückzugstrend in der Branche trotzt, liegt für den Bankchef nah: „Wir spüren: Die Kunden wollen es einfach so.“ Ihr Beratungsbedarf steige immer weiter angesichts immer komplizierterer Finanzprodukte oder komplexer Themen wie Geldanlage oder Altersvorsorge. „Wenn wir hier qualifiziert und umfassend beraten wollen, müssen wir vor Ort sein“, erklärte Schmidt: „Das kann Digitalisierung, so nötig sie auch in vielen Bereichen ist, aber nicht leisten.“

Der Aufbau von Nähe und Vertrauen, die der Vorstandssprecher zur „absoluten Kernkompetenz“ einer regionalen Genossenschaftsbank zählt, spiegele sich auch im Konzept der neuen Filiale wider. Insgesamt investiere die Bank rund 400 000 Euro in den Umbau der künftigen Filialräume.

Volksbank hat ihre Heikendorfer Immobilie bereits verkauft

Das Gebäude am Dorfplatz, das der Volksbank schon seit vielen Jahren gehört, sei bereits an einen in Heikendorf aktiven Geschäftsmann verkauft worden. Im Gegenzug vermietet dieser der Volksbank als Eigentümer des „Kleinen Sophienhofs“ die künftigen Filialräume.

Viel Glas, viel Transparenz, viel Fläche für vertrauliche Gespräche gebe es darin künftig auf rund 200 Quadratmetern, berichtet Volksbank-Filialleiter Christian Müller. Endgültig verschwunden sein werden dann die früher so markanten Tresen, an denen Geld ein- und ausgezahlt wurde.

Keine Tresen oder Aktenschränke mehr

Auch auf Aktenschränke können die fünf Mitarbeiter künftig verzichten. Fast alle Kundendaten seien inzwischen digitalisiert, berichtet der Filialleiter, der das Konzept einer „Bank zum Anfassen“ in neuen Räumen so beschreibt: „Im Zentrum steht eindeutig der weitere Ausbau unserer Kundenberatungen in der Filiale.“

Dabei will die Bank möglichst alle Lebensbereiche ihrer aktuell insgesamt rund 2500 Kunden abdecken, bei denen Geld eine Rolle spielt - angefangen bei (hauseigenen) Versicherungen übers Bausparen bis hin zu Wertpapieren, weiteren Anlagemöglichkeiten bis hin zu Baufinanzierungen.

Wenn's knifflig wird, kommen Experten nach Heikendorf

Weil bei dieser Bandbreite Spezialwissen gefragt ist, das nicht alle fünf Filialmitarbeiter gleichermaßen abdecken können, werden bei den vorher vereinbarten Terminen Volksbank-Experten aus anderen Häusern hinzugezogen.

Die Nachricht, dass die Kieler Volksbank dem Standort Heikendorf in neuen Räumen die Treue hält, stieß in der Gemeinde auf Erleichterung – nicht nur bei Kunden. „Auch Geschäftsleute in der Ladenzeile um uns herum empfangen uns mit offenen Armen“, berichtete Bernd Schmidt. Schließlich erhofften sich die Ladenbetreiber, dass der neue Nachbar zur Steigerung des Kundenlaufs im „Kleinen Sophienhof“ beiträgt.

Weitere Nachrichten aus Plön lesen Sie hier