Gemeinsam Weihnachtslieder singen? – Das wird es dieses Jahr in Plön nicht geben. Die Pläne für Heiligabend sind von den Kirchen überarbeitet worden. Herausgekommen ist ein straffer Zeitplan in der Nikolaikirche, mehrere Open-Air-Gottesdienste sowie Messen in der katholischen St.-Antoniuskirche.