Böse Überraschung an der Grundschule am Schwentinepark: In drei Klassenräumen wurde im Teppichboden-Kleber Asbest entdeckt. Die drei Räume sind inzwischen saniert, fünf sollen noch folgen. Die Stadt beteuert: Gesundheitliche Risiken habe es nicht gegeben, seien auch künftig nicht zu erwarten