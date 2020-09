Volker Sindt ist zwar als SPD-Fraktionschef politisch ein alter Hase in Schwentinental, aber im Amt des ersten Stellvertreters der Bürgermeisters ein Neuling. Im KN-online-Interview erzählt Sindt, warum er lieber Rathauschef als Rentner sein will. Und was ihm das neue Amt finanziell einbringt.