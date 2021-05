Helmstorf

Der Geruch führte Blöcker zum letzten Opfer. Der Hund hatte Witterung der Verwesung aufgenommen und zog ihn bei einem Reviergang zu dem Kadaver, der abseits des Weges lag. Der Anblick lässt den langen Todeskampf erahnen. Der Hirsch hat bei den Versuchen, sich zu befreien, sogar einen Zaunpfahl aus Holz aus dem Boden gerissen.

Hirsch stranguliert sich selbst

In einem anderen Fall war es offenbar keine Zaunlitze, sondern ein Plastikband, die Großballen von Stroh sichern. Blöcker berichtet, dass sich der Hirsch nicht nur mit seinem Geweih darin verfing, sondern auch mit Hals und Hinterlauf. Das Tier habe sich regelrecht selbst stranguliert.

Vor 25 Jahren fängt das Sterben im Zaun an

Seit 59 Jahren ist Blöcker Jäger. Als vor 25 Jahren die Plastiklitzen vor allem von Pferdehaltern entdeckt wurden, begann es mit den Fällen der toten Damhirsche. Blöcker, früher einmal Vorsitzender der Kreisjägerschaft, schätzt, dass jedes Jahr fünf bis zehn Tiere im Kreis Plön auf diese grausame Weise sterben. Er entdeckt pro Jahr durchschnittlich einen Fall in seinem Revier. Es ist bei ihm noch nicht vorgekommen, dass es gleich drei tote Hirsche innerhalb von wenigen Monaten waren.

Wie geschehen solche Fälle? Wenn der Zaun unter Storm steht, lassen die Tiere ihn in Ruhe. Im Winter, wenn keine Pferde mehr auf der Koppel stehen, stellen die Besitzer den Strom aber ab. Für das Wild sind die Schnüre wie Spielzeug. Die Damhirsche spielen mit den Litzen und verfangen sich. Wenn sie merken, sie kommen nicht mehr los, drehen sie instinktartig den Kopf und den Körper. Bei dem Versuch, sich herauszuwinden, verschnüren sie sich immer mehr. „Das ist eine Quälerei“, berichtet Blöcker. Sie würden sich selbst strangulieren oder vor Hunger sterben. Der Todeskampf könne sich über Tage erstrecken.

Dabei reiche es, die Litze vom Zaun zu lösen und auf den Boden zu legen. Entwarnung gibt er für eine andere Zaunart: „Normaler Stacheldraht verwickelt sich nicht und ist kein Problem.“ Er suche immer wieder das Gespräch mit den Weidebesitzern. Mit Landwirten gebe es dabei keine Probleme. „Das sind Profis, die kann man ansprechen.“ Bei Hobbyhaltern fruchten seine Bitten nur sehr wenig, so die Erfahrung Blöckers.

In seltenen Fällen kommt der Jäger noch rechtzeitig. Das Tier lebt noch in seiner misslichen Lage. In solchen Situationen wirft Blöcker dem Tier eine Decke über den Kopf. Die Dunkelheit beruhigt. Dann könne man daran gehen, den Draht zu zerschneiden. Wenn die Decke weggezogen wird, hechtet das Damwild wieder davon. Wenn das Tier zu geschwächt ist, bleibt nur der Gnadenschuss.