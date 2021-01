Es ist kalt, Corona legt das Leben lahm und die Buchläden sind geschlossen. Wer auf der Suche nach neuem Lesestoff ist, für den lohnt sich ein Besuch dieser fünf öffentlichen Bücherschränke in der Probstei. KN-Online hat das Büchertausch-Angebot in Barsbek, Köhn, Krokau, Wendtorf und Wisch getestet.

Leselust in der Probstei - Öffentliche Bücherinseln im Check

Von Nina Janssen