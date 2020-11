Der Kreis Plön meldet den ersten Fall von Geflügelpest. Bei einer verendeten Nonnengans, die am Wochenende in der Gemeinde Wisch gefunden wurde, wies ein Labor den Virustyp H5N8 nach. Von Dienstag, 11. November, an müssen alle 1500 Geflügelhalter im Kreis ihre Tiere im Stall halten.