Der Wind bläst kräftig über den Strand und erfrischt die Luft. Hinter einem die Dünen, vorne das Meer. Von hier aus kann man die Ruhe genießen, dem Meeresrauschen zuhören und die Möwen beobachten, wie sie über den Wellen fliegen. In Wendtorf wird dieses Naturerlebnis nun auch Menschen im Rollstuhl ermöglicht, und zwar mit einem neuen Steg am Strand in Bottsand.

Dieser barrierefreie Strandzugang ist eine von drei Baumaßnahmen, die die Gemeinde Wendtorf in diesem Jahr umgesetzt hat. Zur Einweihung kamen sowohl Vertreter der Landes- als auch lokalen Politik. Bei einem Rundgang mit anschließendem Imbiss für die Gäste erläuterte Bürgermeister Claus Heller die Neuerungen und deren Notwendigkeit.

Behindertengerechte Toiletten und Parkplätze

Treffpunkt war das Nabu-Haus in Bottsand. Hier befinden sich öffentliche Toiletten, die nicht nur saniert, sondern auch um ein großräumiges, behindertengerechtes WC erweitert wurden sowie eine Rollstuhlrampe. 111.000 Euro hat die Gemeinde für dafür investiert. Darüber hinaus sind auf dem Parkplatz beim Nabu drei breite Behinderten-Parkplätze hinzugekommen, ein weiterer soll folgen.

Sichtlich beeindruckt war die Gruppe von dem behindertengerechten Strandzugang in Bottsand, der über einen etwa 50 Meter langen Steg an den Strand führt. Am Ende des Steges können Menschen, die beispielsweise im Rollstuhl sitzen, verweilen und von dort aus den Ausblick auf das Meer genießen. Sie sind somit nicht unbedingt auf die Hilfe anderer angewiesen und können selbst bestimmend an den Strand gelangen. Die Kosten für den Bau beliefen sich auf 12.000 Euro. "Das ist eine schöne Sache, dass Menschen bis hier an den Strand kommen", sagte Carsten Berthold-Clausen, Beauftragter des Kreises Plön für Menschen mit Behinderung.

Treppe um Rollstuhlrampe ergänzt

Mit Fahrrad und Auto ging es von Bottsand nach Marina Wendtorf, genau gesagt in die Straße Achtern Diek. Hier wurde die dritte Baumaßnahme umgesetzt. Jahrelang gab es hier nur eine Treppe, über die man vom Achtern Diek auf kurzem Wege in Richtung Strand kam. Jetzt führt auch hier eine lange Rampe hoch und runter. "Der Abbau von Barrieren bedeutet auch, dass Mütter mit Kinderwagen oder Menschen, die nach einer OP beeinträchtigt sind, davon profitieren", sagte Markus Küßner, Referatsleiter des Landes Schleswig-Holstein. Die Rampe im Achtern Diek wurde während der Besichtigungstour beispielsweise von einer Mutter mit Kind und Bollerwagen genutzt.

Die Gesamtkosten der neuen Einrichtungen liegen bei 156.000 Euro. 70 Prozent davon konnten über Förderungen des Landes Schleswig-Holstein beglichen werden. Mehr als 61.000 Euro hat die Gemeinde aus dem Fonds für Barrierefreiheit erhalten, eine Eigenleistung von immerhin noch knapp 95.000 Euro blieb. Der Fonds für Barrierefreiheit aus dem Jahr 2019 stellt für vier Jahre zehn Millionen Euro zur Verfügung. Gefördert werden inklusive Projekte, unter anderem das Umrüsten von Gebäuden, barrierefreie Zuwegungen und Spielplätze, aber auch Veranstaltungen, Projekte und Fortbildungen zum Thema Inklusion. Damit soll für Menschen mit Behinderung die gleiche Teilhabe am öffentlichen Leben sichergestellt werden.

Hohe Zufriedenheit

Die Restsumme des Fonds beläuft sich laut Markus Küßner auf 3,6 Millionen Euro. "Die Landesregierung stärkt Inklusion, um die Beteiligung von Menschen mit Behinderung am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen." Von der Umsetzung der Maßnahmen ist auch Landtagsabgeordneter und Vorsitzender des Sozialausschusses des Landtags, Werner Kalinka, begeistert: " Bottsand ist einer der schönsten Plätze an der Ostsee. Es ist schön, dass Betroffene hier nun selbst an den Strand kommen." Der Bürgermeister ist mit dem Projekt ebenfalls zufrieden: "Das hat alles deshalb so gut geklappt, weil ich viele engagierte Leute hinter mir hatte."

