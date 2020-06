Zwei Frauen helfen in der Krise

Plön

Inga Dannenberg (31) war mit eine der ersten, die in die Produktion der Behelfs-Masken eingestiegen ist. Ihr Hobby ist das Nähen, am Gänsemarkt hat sie ein kleines Geschäft, wo sich die Stoffballen stapeln. Sie arbeitet im medizinischen Bereich, in der Freizeit sitzt sie gerne an der Nähmaschine. Bereichern wollte sie sich an der gerade aufkeimenden Corona-Krise nicht. Ihre Idee: Ich verkaufe den Mund-Nasen-Schutz, und von dem Erlös besorge ich Gutscheine für Plöner Geschäfte, die durch den Lockdown erhebliche Umsatzeinbußen haben.

Mitte Mai war der Bedarf an Masken offensichtlich gedeckt

„Bis Mitte Mai habe ich genäht. Dann wurde es ruhiger, offensichtlich war der Bedarf dann gedeckt“, erzählt sie. Dabei haben sich längst nicht nur Plöner bei ihr gemeldet. 40 Anfragen pro Tag waren keine Seltenheit. Und die kamen aus ganz Deutschland, aus Österreich und der Schweiz. „Das war zu viel. Das konnte ich nicht bedienen“, sagt Inga Dannenberg und hat sich dann auf den Kreis Plön beschränkt. Auch ein paar medizinische Einrichtungen wurden von ihr versorgt.

Inga Dannenberg verlost jetzt die Gutscheine

Jetzt sind 2500 Euro zusammengekommen. Mehr als 65 Gutscheine hat sie davon gekauft, für Plöner Gastronomie, das Kino, den Buchladen, ein Fitness-Studio und den Getränkemarkt, um nur einige zu nennen. 500 Euro (in Gutscheinen) schenkt sie der Jugendgruppe des Plöner Sportfischervereins ( SFV). Und die anderen Gutscheine? Eigentlich wollte sie die in der Tombola bei ihrem nächsten Stoff-Event weitergeben. Derartige Veranstaltungen finden ja aber noch nicht statt. Deshalb wird jetzt verlost. Wer bis zum 30. Juni 2020 eine Mail mit Name, Adresse und Telefonnummer an coronahilfe.ploen@gmx.de schickt, kommt in den Lostopf.

1300 Euro gingen schon an den Wildpark Eekholt

Mit dem Verkauf ihren Fotografien unter dem Titel „Klorona“ hatte Cornelia Kohlhardt schon Ende April mehr als 1300 Euro gesammelt, die sie dem Wildpark Eekholt spendete. Doch es ging weiter. Die 37-jährige Ärztin, die gerade auf Präventivmedizin umsattelt und angehende Yogalehrerin ist, hat weitere Stillleben in ihrem Wohnzimmer arrangiert – immer mit Toilettenpapier. Und mit einer Menge Fantasie. 15 Motive gibt es inzwischen. Zu „Spaghetti à la Corona“ oder „Schall und Rauch“ kam jetzt auch „Democrazy“ (inspiriert durch die Anti-Corona-Demonstrationen) und schließlich „New Dawn“ – Neuanfang.

Jetzt bekam der Grömitzer Zoo 1100 Euro

Viele Käufer bestellten so ein Klorona-Stillleben als „Erinnerung an eine verrückte Zeit“. Ihre Fotografien gingen „ins tiefste Bayern und nach Hessen, das hat richtig weite Kreise gezogen“, erzählt Cornelia Kohlhardt. „Einige haben gesagt, ich hätte sie mit meinen Ideen durch die Zeit gebracht.“ 1100 Euro sind seit der Spendenübergabe an Eekholt nochmal zusammengekommen. Die gingen am Donnerstag an den Zoo Arche Noah Grömitz. Zoo-Chef Ingo Wilhelm bekam außerdem eine gerahmte Klorona-Fotografie.

Ein neues Projekt hat sie schon im Kopf

Und jetzt hört sie auf? „Ich habe mich das auch schon gefragt“, sagt sie. Es sei etwas Normalität eingekehrt, und „jetzt sind auch mal wieder die Kinder dran.“ Deswegen hat sie nach Kassenschluss auch „New Dawn“ – Neuanfang fotografiert, mit Sektglas, Rose und natürlich zwei Rollen Klopapier. Eigentlich war das mehr für sie selbst als Abschluss der Aktion gedacht. Eigentlich. „Ich hab da doch schon ein nächstes Projekt im Kopf“, verrät sie. Vielleicht für den Herbst oder Winter. Und eines stehe schon fest: Sammelt sie tatsächlich noch einmal Spenden, gehen die ans Preetzer Wildtierheim.

