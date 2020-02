Frauen sind eher von Altersarmut bedroht

Frauen geraten häufiger in die Falle der Altersarmut als Männer. Die drohende niedrige Rente steht nun im Fokus des internationalen Frauentags, der am Sonntag, 8. März, in Preetz gefeiert wird. „Bei dem Thema müssen wir laut bleiben“, fordert Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Deerberg.