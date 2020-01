Umgestürzt, ramponiert, das Mobiliar herausgerissen: Vier Hochsitze im Schönkirchener Jagdrevier Lilienthal wurden in der Nacht von Sonntag auf Montag zerstört. Revierinhaber Peter Engel, Arzt in Preetz und Hobbyjäger seit Jahrzehnten, ist geschockt. Steckt die "Animal Liberation Front" dahinter?

Von Sibylle Haberstumpf