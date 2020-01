Als in Laboe noch ein Panzerturm stand

Plön

13 Autoren gewann Redakteurin Silke Hunzinger für die 49. Ausgabe der Geschichtssammlung. Uwe Lüthje aus Laboe recherchierte die Historie der Verteidigungsanlagen, die in der Kaiserzeit bis zum Ende des Ersten Weltkriegs in Laboe und Umgebung dem Schutz des Kriegshafens Kiel dienten. Das Militär fuhr im wahrsten Sinne des Wortes schwere Geschütze auf. In Laboe stand ein Panzerturm. Geschützbatterien gab es zum Beispiel in Möltenort und Stein. Im Fort Stosch in Laboe standen riesige Kanonen mit einem Kaliber von 24 Zentimetern. Lüthje stellt zu seinem Text zahlreiche Fotos aus der Zeit. Alles das gibt es nicht mehr. Das Verteidigungswerk musste nach den Bestimmungen des Versailler Vertrages nach 1919 aufgegeben und geschleift werden.

Unruhen unter Kleinbauern auf dem Gut Nehmten 1828/1829 ging Dr. Karsten Dölger nach. Sie weigerten sich, neue Pachtverträge zu unterzeichnen.

Reiseeindrücke eines einfachen Soldaten

Der Plöner Historiker Prof. Dr. Detlev Kraack beschreibt ein Kleinod der Reiseliteratur. Verfasst hat es nicht ein Edelmann, sondern ein einfacher Soldat, der einen Nehmtener Gutsherren im Jahr 1799 begleitete. Von Plön aus ging es nach Waterneverstorf und in die Probstei. Silke Hunzinger ist angetan über den Text des „Tambours Höper“, von dem man nichts außer seinem Namen weiß. „Er beschrieb, was er sah, mit den Worten, die er hatte.“

Lerchen sind im Kreis Plön auf dem Rückzug

Der Ornithologe Bernd Koop stellt die Feldlerche vor, den Vogel des Jahres 2019. Und es sieht nicht gut aus im Kreis Plön für die Vogelart, die früher zahlreich und weit verbreitet war. 2005 zählte Koop auf 120 Quadratkilometer Landschaft im zentralen Kreis Plön noch 132 Lerchen-Reviere. 2019 sind davon nur noch 33 übrig geblieben. Es fehlt ihnen an unberührten Ackerrandstreifen mit Wildkräutern. Koop: „Heutige Winterweizenfelder sind dichte, sterile Teppiche.“ Der Vogelforscher wünscht sich einen höheren Anteil von Biolandbau. Eine von Brillenkönig und Öko-Förderer Günther Fielmann unterstützte Untersuchung bestätigt demnach, die rasche Zunahme der Lerchenbestände, wenn ohne Kunstdünger und Pestizide gewirtschaftet wird.

Alte Fotografien von Umzügen zum Kindervogelschießen in Plön

Eine Hommage an das frühere Plön sind die Fotografien des verstorbenen Bäckers Friedrich Brandt. Er sammelte Fotografien von den Umzügen zum Kindervogelschießen. Die Aufnahmen stammen aus der Kaiserzeit bis zu den 1960er-Jahren. Eine Tradition, die es heute in Plön nicht mehr gibt. Hunzinger erlebte sie selbst noch mit. „Ganz Plön war an diesem Tag auf den Beinen.“

Im Buchhandel sind die Jahrbücher nicht erhältlich. Sämtliche Jahrbücher sind im Museum des Kreises Plön ( Johannisstraße 1, 24 306 Plön) einsehbar, und die letzten Jahrgänge können dort auch im Museumsshop erworben werden. Bestellungen sind unter Tel. 04522/744 391 möglich.

