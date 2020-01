Der Bundeswehrstandort in Todendorf gewinnt an Gewicht. Die Flugabwehrraketengruppe 61 wächst in diesem Jahr von 420 auf 500 Dienstposten an. Das gab der Kommandeur Oberstleutnant Stefan Plagge auf dem Neujahrsempfang in Lütjenburg bekannt. Das Problem: Die Bundeswehr findet nicht genug Soldaten.