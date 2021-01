Kreis Plön

Im März sorgt Kreispräsident Stefan Leyk ( CDU) für Diskussionen um seinen Facebook-Auftritt. Unter anderem hatte er einen reißerischen Artikel einer österreichischen Webseite geteilt. „ Virus, Terror: Warum der Asylsturm so gefährlich ist“, ist er betitelt. Es finden sich seit 2015 weitere Berichte gegen Flüchtlinge und den Islam auf dem Facebook-Auftritt Leyks. Die SPD-Kreistagsfraktion kritisierte den Kreispräsidenten: „Das ist Populismus und schürt Angst und Vorurteile.“ Ein Grünen-Politiker spricht von „Hetze“, die Leyk verbreite. Der wehrt sich. Freie Meinungsäußerungen seien durch das Grundgesetz geschützt und gelten auch für ihn und seinen privaten Facebook-Account. Als Reaktion stellt Leyk seinen Auftritt auf „nicht-öffentlich“ und entfreundet sich mit vielen Personen auf Facebook. Die Berichterstattung der KN ist für ihn „Diffamierung“ und „tendenziös“.

"Mr. Kreismusikschule !" geht in den Ruhestand

Mehr als 32 Jahre hat Franz-Michael Deimling bei der Kreismusikschule den Takt angegeben. Pünktlich zum 67. Geburtstag ging der KMS-Leiter Mitte Juni in den Ruhestand. Der Kreis Plön verdankt ihm die „Grüne Note“, und das seit 28 Jahren. Immer am ersten Juni-Sonntag zeigen die Musikschüler, was sie gelernt haben – 2020 wegen Corona zum ersten Mal in Online-Konzerten. Ob Orientierungsunterricht, Musicalklasse, Musikherbst oder die Kooperation mit Schulen – alles trägt Deimlings Handschrift. Ebenso wie Hunderte Musikstücke, die er komponierte. Los lässt ihn die Musik nicht. Deimling bleibt stellvertretender Vorsitzender des Landesverbandes der Musikschulen, im Bundesverband ist er auch aktiv.

Das Schweigen der Sirenen

Am 11. September sollen beim bundesweiten Warntag wieder einmal alle Sirenen heulen. So denkt zumindest der Großteil der Bevölkerung. Doch im Kreis Plön bleiben sie stumm. Der Grund: Nach dem Kalten Krieg wurde die Warntechnik zurückgebaut, sie alarmiert nur noch die Feuerwehren. Zivilschutzsignale, wie sie früher jeden Sonnabend ertönten, gibt es nicht mehr. Der Kreis Plön empfiehlt wie viele andere Kreise auch, sich die Warnapp Nina auf das Smartphone zu laden. Doch Nina schickt die Nachricht an Millionen Menschen nur mit Verspätung.

Der größte Zankapfel des Jahres in der Kreispolitik

Der größte Zankapfel in der Plöner Kreispolitik ist der mögliche Bau eines neuen Verwaltungstraktes am Kreishaus in Plön. Zu teuer und unnötig in Zeiten von Homeoffice, sagt vor allem die CDU. Die schlägt vor, das Gewerbe- und Technikzentrum in Raisdorf zu einer Außenstelle der Verwaltung umzubauen. Landrätin Ladwig und die SPD beklagen, dass 72 Mitarbeiter der Verwaltung an andere Standorte in Plön ausgelagert sind.

Erstmals hilft ein Behindertenbeauftragter

Erstmals beruft der Kreis Plön mit Carsten Berthold-Clausen einen Behindertenbeauftragten ins Amt. Der Preetzer kennt sich aus. 30 Jahre lang arbeitete er beim Lebenshilfewerk in Preetz in den Werkstätten für Behinderte. Dort war es ihm eine Herzensangelegenheit, im Werkstattsrat die Interessen der 350 Mitarbeiter zu vertreten. Er setzte durch, dass – gegen alle Regeln – eine Bedarfsampel vor den Werkstätten aufgestellt wird. Die Menschen mit Rollstühlen oder Gehwagen kamen so gefahrlos in die Werkstätten. Berthold-Clausen möchte „mit Leidenschaft“ etwas bewegen in seinem Amt.

Kreisfinanzen geraten in Krisenmodus

Corona und ein Schulbau-Projekt in Heikendorf, dessen Kosten von 14 auf 36,5 Millionen Euro explodieren. Die Kreis-Finanzen geraten 2020 in einen Krisenmodus. Die Mehrheit im Kreistag steuert weiter auf einem Investitionskursus. Die Schulden sollen von aktuell 52 auf 132 Millionen Euro im Jahr 2024 steigen. Die CDU warnt vor einer „dramatischen Lage“. Landrätin Stephanie Ladwig verweist auf günstige Kredite: 0,5 Prozent bei 30 Jahren Laufzeit.

Tagesmütter fürchten um Einbußen

100 Tagesmütter und Eltern demonstrieren im Mai vor der Sitzung des Plöner Kreistages. Land und Kreis regeln die Finanzierung neu. Zwar ein höherer „Stundenlohn“, aber deutlich weniger Zuschuss für die Sachkosten. Die Tagesmütter rechnen mit Einbußen zwischen 800 und 1000 Euro pro Jahr. Dem hält die CDU entgegen: Eine Tagesmutter in Vollzeit mit fünf Kindern verdiene auch nach der neuen Regelung 3400 Euro Brutto im Monat. Deutlich mehr als Beschäftigte in Kindergärten.

Neue Vorsitzende beim Kreissportverband

Sport gehört zum Leben von Gerlinde Müller aus Blekendorf einfach dazu: Basketball, Badminton oder Zumba. Jetzt hat sie auch ein sportliches Ehrenamt. Die Blekendorferin (und lizensierte Fußballtrainerin) ist seit September neue Vorsitzende des Kreissportverbandes Plön. Seit 1996 ist sie dem Vorstand verbunden. Wegen der Familie und des Berufs (Tourist-Info am Sehlendorfer Strand und Buchhalterin der Gemeinde) pausierte sie zeitweise. Sie folgt Sven Thode im Amt, der aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wahl stand. Eigentlich hätte sie den 75. Geburtstag ihres Verbandes im Mai 2021 vorbereiten sollen. Wegen Corona wird das Fest verschoben.