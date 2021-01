Vom Neubaugebiet in Ascheberg bis zum Feuerwehrhaus in Rathjensdorf - 2020 wurde in den Gemeinden rund um Plön viel gebaut. Auch saniert, wie die B 76 zwischen Bösdorf und Eutin. Rückblick auch auf die Weinlese in Grebin, ein Großfeuer in Bundhorst und Rantzauer Schloss-Pläne.