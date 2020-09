Ascheberg

Eine Kiste direkt an der Straße für herrenlose Sägen, denen er ein neues Zuhause gibt. Zwei lagen schon drin, anonym abgegeben.

Dass Jan Matthiesen Motorsägen sammelt, ist im Ort bekannt. So ein spektakuläres Hobby hat halt nicht jedermann. Der 54-Jährige sammelt, behält die guten Stücke, tauscht doppelte, nutzt einige als Ersatzteillager. Fast jedes Wochenende bastelt er in dem Häuschen an den Geräten. Vor acht Jahren hat er aufgestockt. Im neuen Dachgeschoss befindet sich seither das Museum.

Motorsägen-Paradies im Dachgeschoss

Eine Treppe hinauf – und man ist im Motorsägen-Paradies. Sie liegen aufgereiht in den Regalen, hängen vom Dach herab, stehen auf dem Boden. Sägen, wohin man sieht. Auf HighTech steht Matthiesen nicht, aber auch Technik, die zum Anfassen und zum Begreifen ist. Hier ist alles voll davon.

Seine Lieblingssäge? Das ist eine ganz Spezielle. Sie hat auch einen Namen: Bamse. „Das bedeutet kleiner Bär“, sagt der Sammler. Es ist die erste Diesel-Motorsäge. Bekommen hat er sie von einem norwegischen Sammler. 150 von ihr sollen gebaut worden sein, konstruiert wurde sie von Rasmus Wiig. Solche Informationen schüttelt Matthiesen aus dem Ärmel. Er kennt sich eben aus. Anfang der 50er-Jahre wurde die Bamse gebaut, jetzt gibt es vielleicht noch ein gutes Dutzend von ihnen. Die meisten davon in Norwegen. „Ich glaube, ich bin der einzige in Deutschland, der eine hat.“ Die Säge hat auch noch eine kleine Steckdose, an der man eine Kopflampe anschließen kann, zeigt Matthiesen.

Viele der Sägen haben Rost angesetzt

Die älteste Bügelsäge, Baujahr 1940, steht im kleinen Museum. Einige seiner Sägen benutzt er immer mal wieder, „damit sie am Laufen bleiben.“ Rost haben die meisten trotzdem angesetzt. Kein Wunder, schließlich haben sie einige Jahrzehnte auf dem Buckel. „Oft muss man sie nur sauber machen, dann zucken sie wieder“, erzählt Matthiesen.

Dass er dafür ein gutes Händchen hat, ist bekannt. Und so werden in und um Ascheberg auch kaum noch Motorsägen weggeschmissen, wenn es mal hakt. Die landen dann vor dem Tor in Lisch 1. Ungefragt, ohne Nachricht. Das brachte Tochter Stine auf die Idee mit der Motorsägenklappe – „in Anlehnung an die Babyklappen“, erzählt er mit einem Augenzwinkern. Die Kiste war schnell gezimmert. Und nach wenigen Tagen wurde sie von einem fremden Spender eingeweiht.

Jan Matthiesen ist mit seinem Hobby („eigentlich ist das ja ein Tick von mir“) nicht allein. Regelmäßig trifft er andere Sammler. Einmal im Monat geht’s zum „Schraubertreffen“ nach Niedersachsen. Und im Urlaub ganz oft nach Skandinavien. „Die Schweden hüten die Sägen wie Kulturschätze“, sagt er. Auf Flohmärkten oder bei privaten Treffen wird er eigentlich immer fündig und bringt etwas für seine Sammlung mit nach Hause. Oft auch im Tausch gegen etwas, was er doppelt hat. Jetzt zur Corona-Zeit fällt natürlich alles aus.

Matthiesen kommt gerne mit anderen Sammlern ins Gespräch

Durchs Internet wäre das Sammeln ja eigentlich ganz einfach. Aber da macht Jan Matthiesen nicht mit. „Ich habe noch nicht eine Säge im Internet gekauft oder verkauft“, erzählt er. Ihm liegt so viel daran, mit anderen Sägenbesitzern ins Gespräch zu kommen. Sich auszutauschen. Immer öfter ist auch Sohn Rune (13) mit dabei und schraubt gemeinsam mit seinem Vater an den alten Maschinen.

Eigentlich ist es jetzt schon viel zu eng in dem Häuschen und auch im Museum. „Das dürfte hier gerne fünfmal so groß sein“, sagt er selber. Jan Matthiesen legt trotzdem noch einen drauf. Er sammelt inzwischen auch andere Wald-Werkzeuge wie zum Beispiel Äxte, Keile, verschiedene Messwerkzeuge, Pflanzhacken. „An vielen Sachen kann ich einfach nicht vorbeigehen.“ Aktuell liegt ein kleines, grünes Ufo auf dem Boden vor seiner Werkstatt. „Das ist eine Ufo-Winde“, eine schwedische Seilwinde. Die einzige Forstmaschine, die keine Räder hat. Zusammen mit einem Freund repariert er es.

Wer das Motorsägen-Museum in Lisch 1 ( Ascheberg) besuchen möchte, vereinbart einen Termin mit Jan Matthiesen unter Tel. 0162-1067162. Direkt an der Straße steht auch die Motorsägen-Klappe.

