Der Lütjenburger Herbstzauber kommt am Freitag, 27. September, bunter daher als in den vergangenen zwei Jahren. Zuletzt dominierten Sänger und Bands die Kulturnacht in den Geschäften rund um den historischen Marktplatz. Es gibt dieses Mal nicht weniger Musik, dafür aber zusätzliche Angebote.