Plön

Da gerade in der Kirche der Teufel bekanntlich im Detail liegt, muss zuvor allerdings noch eine Frage geklärt werden. Welche Farbe soll eine nachträglich angebrachte Bodenplatte erhalten, die den Stand und die Transportfähigkeit der rund 1,20 Meter hohen Säule verbessert? Bislang sei diese runde Eichenscheibe, die vermutlich schon im 19. Jahrhundert montiert worden sei, im gleichen rotbraunen Farbton wie die Stele aus Nussbaum gefasst worden, stellten die Restauratoren Jens Richter und Tatjana Wolff im Gespräch mit Pastor im Ruhestand Friedrich Wackernagel und der Denkmalpflegerin Kristina Schelinski fest. Getreu der Devise, dass sich das funktionelle Teil einerseits vom historischen Original unterscheiden, sich andererseits aber harmonisch in das Gesamtbild einfügen solle, einigten sich die Fachleute schnell auf ein mattes Anthrazit mit einem dunklen Rotstich. Diese Entscheidung soll nun schnellstmöglich abgesegnet werden. Diese Genehmigung sollte allerdings kein Problem darstellen, zumal die dann kaum sichtbare Bodenplatte ohnehin im Schatten der Stele liegen würde.

Zahlreiche Wasserflecken entfernt

Die Restaurierung der Säule selbst sei bereits abgeschlossen, berichtete Richter. Nach einer vollständigen Säuberung der Oberfläche habe man die zahlreichen Wasserflecken behandelt, die sich durch den jahrhundertelangen Gebrauch rund um das Becken, aber auch an der Auflagefläche des Deckels gebildet hätte. Theoretisch komme das Holz durch die Verwendung einer Silberschale im Inneren zwar nicht mit der Flüssigkeit in Berührung. „Doch in der Praxis spritzen bei der Taufe auch mal ein paar Tropfen daneben und die haben in der langen Zeit ihre Spuren hinterlassen“, stellte Richter fest.

Mehr zur Taufstele Die Taufstele bildet optisch eine große Diestel (Acanthus) nach. Dieses Symbol war im Barock sehr beliebt. Mit geschlossenem Deckel wirkt der obere Teil wie eine Knospe, wird die Taufe abgenommen, scheint eine Blüte erkennbar. Die Botschaft: Der Mensch blüht mit der Taufe auf. Am Schaft blicken drei Engelköpfe mit Flügeln nach unten und bannen mit ihrem Blick die bösen Mächte, die in Form von reptilartige Wesen aus dem Fuß der Stele nach oben streben.

Schellackpolitur für mehr Schutz

Auch durch das regelmäßige Bewegen der Säule – da der Altarraum in Johanniskirche sehr klein ist, muss das benötigte Mobiliar bei Taufen, Hochzeiten und Trauerfeiern immer wieder verschoben werden – seien kleine Beschädigungen entstanden. „Das war aber nichts Gravierendes, sodass leichte Retuschearbeiten ausreichten“, erläuterte Tatjana Wolff. Um den alten, authentischen Glanz wieder herzustellen wurde das Holz dann mit einer lasierenden Schellackpolitur versehen, die die durchschimmernde Maserung anfeuere. Und zum Schutz vor erneuten Wasserflecken habe man „eine dünne Schutzschicht aus einem speziellen Hartöl als Lackierung aufgetragen, um eine gewisse Wasserfestigkeit herzustellen“. Die Oberfläche damit allerdings nicht versiegelt, sondern nur wasserabweisend, betonte Richter. Der Vorteil: Die Oberfläche bleibe atmungsaktiv, sodass eindringendes Wasser abtrocknen könne. Vor allem aber: Damit dies gar nicht erst geschehe, könne die Schicht immer wieder aufgefrischt werden.

Stammt die Stele aus der Plöner Schlosskapelle?

Ob die barocke Akanthus-Taufe zur Grundausstattung der 1685 gebauten Johanniskirche zählt oder einhundert Jahre später in das Inventar aufgenommen wurde, ist noch nicht erforscht. Möglicherweise stamme die Stele nämlich auch aus der Plöner Schlosskapelle, erklärt Friedrich Wackernagel. Es gebe nämlich in den Kirchenbüchern Berichte, aus denen hervorgehe, dass ein Amtmann nach dem Aussterben der herzöglichen Linie in Plön – also nach 1761 – damit begonnen habe, die Kappelle auszuräumen und einzelne Stücke verkauft habe, um Schulden zu begleichen. „In einer Liste taucht auch eine Taufe auf“, sagt Wackernagel. Allerdings vermute er aufgrund der anderen Einträge –„es geht sonst nur um Silberschmuck“–, dass es sich dabei um ein silbernes Gefäß gehandelt habe.

Die Kosten für die Instandsetzung werden vom Förderverein Johanniskirche getragen.