Die Johanniter eröffnen am Mittwoch, 7. April, ein neues Beratungsbüro in Preetz. Dabei will das Team in kostenlosen Beratungsmöglichkeiten über die ambulante Pflege sowie das Hausnotrufsystem informieren. Außerdem werden in den Räumen in der Kirchenstraße 50 kostenlose Corona-Tests angeboten.