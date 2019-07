Plön

Die Jury zeichnete die Online-Reportage „Mein Einsatz - Wie ein Tag ein Leben verändert“ aus. Das Team um den Hauptautoren Hans-Jürgen Schekahn sowie Julia Carstens, Christin Jahns, Frida Kammerer, Imke Schröder, Florian Sötje, Niklas Wieczorek und Entwickler Steffen Mehrens erhielt den Journalistenpreis der Björn-Steiger-Stiftung. Die mit 7500 Euro dotierte Auszeichnung wurde erstmals vergeben. In den 2018 in der Regionalausgabe Ostholsteiner Zeitung veröffentlichten Beiträgen erzählen Lebensretter wie ein Polizist, eine Feuerwehrfrau und ein Rettungsschwimmer von Einsätzen, die sie wohl nie mehr vergessen werden. Karten, Grafiken, Videos und historische Fotos vertiefen die einzelnen Geschichten. Lesen Sie hier die Reportage „Mein Einsatz - Wie ein Tag ein Leben verändert“.

Preis für Kieler Nachrichten: Kubicki würdigt Arbeit der Journalisten

Der Vorsitzende der Jury, Bundestags-Vizepräsident Wolfgang Kubicki ( FDP), und Pierre-Enric Steiger, Präsident der Björn-Steiger-Stiftung, überreichten den Preis am Dienstag in Berlin. „Der Beitrag der Kieler Nachrichten taucht auf außergewöhnliche Art und Weise in die Lebenswelt von Lebensrettern ein“, sagte Kubicki. Er schaffe es, den Leser emotional zu packen – unter anderem auch dadurch, dass es um die Menschen hinter den Rettern gehe, mit all ihrer Tatkraft, ihrem Mut, aber auch mit den Ungewissheiten, denen sie sich täglich stellen müssten. „Rettungsdienst steht hier für etwas Größeres“, sagte Kubicki. „Er steht als Beispiel für eine Gesellschaft, die ohne Solidarität und Mitmenschlichkeit nicht funktioniert.“

Autor Hans-Jürgen Schekahn erklärte: „Ich hatte großes Glück, sechs so wunderbare Retter gefunden zu haben, die mir von ihren Geschichten erzählt haben. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Björn-Steiger-Stiftung für die Auszeichnung.“ Schekahn ist selbst aktives Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Gowens.

Neben den Kieler Nachrichten wurde der SWR gewürdigt. Das 2018 veröffentlichte Rechercheprojekt „Hilfe im Notfall“ erhielt den Sonderpreis der Björn-Steiger-Stiftung. Es fußt auf einer Langzeitbeobachtung zur Funktionsfähigkeit des Rettungsdienstes in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Björn-Steiger-Stiftung vergab erstmals Journalistenpreis

Die Björn-Steiger-Stiftung feiert das 50. Jahr ihres Bestehens und vergab aus diesem Anlass zum ersten Mal einen Journalistenpreis. Nach Ansicht der Stiftung verdienen und erfordern die Themen Rettungsdienst und Notfallhilfe mehr gesellschaftliche Sichtbarkeit. „Medien sind dabei unverzichtbar, da sie den vielen Fragen rund um die Zukunft des Rettungsdienstes in der gesellschaftlichen Wahrnehmung den angemessenen Stellenwert geben können“, betonte Pierre-Enric Steiger bei der Preisverleihung. Journalisten berichteten kritisch und könnten auf Sachverhalte schauen, die der breiten Bevölkerung bisweilen verborgen blieben. Er kündigte an, dass die Stiftung in Zukunft alle zwei Jahre einen Medienpreis vergeben will.

Neben dem Vorsitzenden Kubicki und Stiftungspräsident Steiger gehörten zur Jury Melanie Amann, Leiterin des „Spiegel“-Hauptstadtbüros, Corinna Budras von der „ Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, Schauspielerin Kristin Meyer sowie Hendrik Wieduwilt von der „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ .

Die Björn-Steiger-Stiftung

Auf dem Heimweg vom Schwimmbad wurde der achtjährige Björn Steiger von einem Auto erfasst. Es dauerte fast eine Stunde, bis der Krankenwagen eintraf. Björn Steiger starb am 3. Mai 1969 nicht an seinen Verletzungen, er starb an einem Schock. Seine Eltern Ute und Siegfried Steiger gründeten daraufhin am 7. Juli 1969 die Björn-Steiger-Stiftung als gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, die deutsche Notfallhilfe zu verbessern. Die Stiftung war maßgeblich beteiligt an der Einführung des bundesweit einheitlichen und kostenfreien Notrufs 110/112, dem Aufbau der Notruftelefonnetze an deutschen Straßen, der Einführung des Sprechfunks im Krankenwagen und dem Aufbau der Luftrettung. Aktuelle Initiativen widmen sich insbesondere dem Kampf gegen den Herztod, der Sensibilisierung von Kindern und Jugendlichen für den Notfall, dem Frühgeborenentransport und der Alarmierung von Ersthelfern per App.