Es ist noch nicht lange her, da mussten kranke Raisdorfer in einem Kaufmannsladen ihre Medikamente bestellen. Doch ab dem 15. Dezember 1970 brauchte man diese Rezept-Sammelstelle nicht mehr, weil Hartwig Kröger die erste Apotheke in Raisdorf gründete. Am Dienstag wird das 50-Jahre-Jubiläum gefeiert.