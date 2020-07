Wisch

„Soziale Verantwortung zu übernehmen und das Engagement für Mitmenschen sind für mich eine Selbstverständlichkeit“, sagt Max Otto Szidat. Er hat in Wisch zum 100. Mal Blut gespendet.

An seine erste Blutspende erinnert sich der 65-Jährige aus Krokau noch gut. 47 Jahre sei das her, erzählt er. Damals habe die Feuerwehr Wisch zur Spendeaktion in der ehemaligen Schule aufgerufen und Szidat sei dem Aufruf gemeinsam mit den Feuerwehrkameraden gefolgt.

Blutspende bei der Feuerwehr Probstei Nord

Sein 100. Blutspendejubiläum fand nun fast am gleichen Ort statt, nämlich bei der Feuerwehr Probstei Nord in Wisch. Die arbeitet seit vielen Jahren mit dem DRK Blutspendedienst zusammen und leistet mit den regelmäßigen Blutspendeaktionen einen wichtigen Beitrag dazu, dass Patienten in ganz Schleswig-Holstein und Hamburg mit Blut versorgt werden können, heißt es vom DRK Blutspendedienst. In der neuen Feuerwehrwache der fusionierten Feuerwehren Wisch, Barsbek und Krokau wurde die Blutspende 2019 erstmals angeboten.

Szidat ist vier bis fünfmal pro Jahr bei Blutspendeaktionen in Schönberg, Barsbek oder Wisch dabei. Der Renter war früher für die Feuerwehr der Bundeswehr tätig und engagiert sich noch heute ehrenamtlich in verschiedenen Vereinen in seiner Heimatgemeinde. „Mit meinem Einsatz als Blutspender kann ich kranken und schwer verletzten Menschen helfen, aber durch die regelmäßige Kontrolle meines Blutes und den damit verbundenen Gesundheitscheck habe ich selbst auch einen Vorteil“, sagt er.

Lob für Zuverlässigkeit

Verbandswehrführer Klaus-Dieter Finck gratulierte den Spendejubilar zur 100. Blutspende und lobte seine Zuverlässigkeit. Insgesamt haben beim jüngsten Blutspendetermin in Wisch laut DRK Blutspendedienst 64 Spender teilgenommen.

Spendenwillige werden aufgrund der aktuellen Corona-Situation gebeten, sich im Internet unter www.blutspende-nordost.de oder über die kostenfreie Hotline 0800/1194911 zu informieren.

