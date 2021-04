Die Technik-AG der Heinrich-Heine-Schule in Heikendorf verliert ihre Werkstatt in der Grundschule Laboe. Ohne Raum kann die AG, in der Schüler Modellflugzeuge bauen, nicht existieren. Dabei ist sie für die technisch interessierten Jugendlichen sehr wertvoll. Viele studieren später Maschinenbau.

Von Nina Janssen