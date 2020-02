Land fördert E-Learning-Projekt

Plön

Der Fragebogen auf Papier hat im Jugendaufbauwerk (JAW) auf dem Koppelsberg weitgehend ausgedient. Die Bildungseinrichtung setzt stattdessen verstärkt auf digitale Wissensvermittlung. Am Donnerstag stellte JAW-Mitarbeiter Heinrich Fuchs ein neues E-Learning-Projekt vor. Das Land Schleswig-Holstein unterstützt die Weiterentwicklung der Software und die Schulung der Lehrkräfte mit 236.000 Euro. Arbeits-Staatssekretär Dr. Thilo Rohlfs überreichte den entsprechenden Förderbescheid an die JAW-Koppelsberg-Leiterin Pastorin Kirsten Voß

Digitale Kompetenz als Schlüsselqualifikation

„Für eine erfolgreiche Berufsausbildung sind digitale Kompetenzen eine Schlüsselqualifikation. Gerade junge Menschen mit Benachteiligungen und Handicaps brauchen dafür eine intensive und individuelle Unterstützung", sagte Rohlfs. Das Projekt ist auf zunächst ein Jahr befristet und wird fachlich durch die drei Jugendaufbauwerke Norderstedter BildungsGesellschaft, Gesellschaft für Bildung Beruf Kultur in Kellinghusen sowie Bildung und Qualifizierung Meldorf begleitet. Nach dem Aufbau der neuen Plattform mit den integrierten Lerninhalten soll das modifizierte Programm „Moodle“ den landesweit 18 Jugendaufbauwerken zur fortwährenden Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Das moderne Medium reizt zum Mitmachen

In einer kurzen Einführung beschrieb Fuchs die zahlreichen Vorteile, die sich in dem seit bereits 2015 laufenden Feldversuch ergeben hätten. Weltweit würden bereits 180 Millionen Menschen – meist Hochschüler und Studenten – mit dem offenen Lern-Management-System Moodle lernen und arbeiten, erläuterte Fuchs. Vor knapp fünf Jahren habe man auf dem Koppelsberg begonnen, die Software und Lerninhalte auf die Bedürfnisse der eigenen Zielgruppe anzupassen. Und dies habe nach anfänglichen Startschwierigkeiten erstaunlich schnell und gut funktioniert. Das moderne Medium, das bei jungen Menschen ohnehin Neugier und Spieltrieb wecke, reizt einfach zum Mitmachen.

Mehr Spaß an Schulaufgaben am Computer

„Es macht einfach mehr Spaß und es ist auch effektiver am Computer zu arbeiten“, erklärt Fabian. Bei kleinen Tests sehe man sofort die Ergebnisse. „Und wenn ich etwas falsch beantwortet habe, kann ich das Thema sofort wiederholen. Das fördert das Lernen“, ist der 17-jährige Lütjenburger überzeugt, der seine Aufgaben am liebsten zu Hause am Rechner löst. „Da kann ich mich besser konzentrieren.“

Der 18-jährige Remi aus Heikendorf ist hingegen oft und gerne unterwegs. Da sei es gut, dass er das Programm auch mit dem Smartphone während langer Zug- und Busfahrten nutzen könne. „Schulaufgaben am Computer zu machen, ist irgendwie cooler, als in Büchern zu lesen und in Heften zu schreiben“, sagt Remi. Und on Tour reichten Smartphone oder Tablet zum Lernen und Arbeiten aus.

Integriertes Belohnungssystem motiviert die Schüler

„Die Einführung der App vor etwa zwei Jahre bescherte uns tatsächlich den erhofften Durchbruch mit einer erstaunlichen Motivationssteigerung der Teilnehmer“, bestätigt Fuchs. Einen weiteren Anreiz setze das integrierte Belohnungssystem. So gebe es für richtig gelöste Aufgaben Punkte, die dann beispielsweise ein persönlichen Score verbessern oder in einer Rangliste erscheinen. Für die Kielerin Ayyüce (18) ist auch dies eine kleine Motivation. „Man fühlt sich einfach gut, wenn ein Lob angezeigt wird.“

Eine Strategie gegen Fachkräftemangel

Staatssekretär Rohlfs, der die Gelegenheit zum persönlichen Austausch mit den Schülern und Lehrern nutzte, zeigte sich begeistert von dem „landesweiten Modellprojekt“. „Mit dieser Investition stärken wir den jungen Menschen den Rücken für den Einstieg ins Erwerbsleben – und steuern zugleich unserem Fachkräftemangel entgegen. Das Geld ist also überaus gut angelegt", so Rohlfs.

