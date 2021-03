Nach zwölf Jahren steht an der Spitze der Heikendorfer Jugendfeuerwehr ein Wechsel an. Daniel Braatz (27) übernimmt den Posten des Jugendfeuerwehrwartes in schwierigen Zeiten. Mit Videomeetings hält er die jungen Leute derzeit bei der Stange, auch wenn sie eigentlich wieder üben dürften.