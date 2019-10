Hier kann man in Preetz mit Handy zahlen

Preetz

Nima Tabari lächelt. "Hier geht nur EC-Karte", sagt der Inhaber des Restaurants Feuerstein in Preetz. Eine Pizza zum Mittagessen? Das klappt ohne Portemonaie nicht. "Wir sind da altmodisch", sagt Tabari.

Da bleibt mir der Gang aus dem Lokal. Denn ich wage den Selbsttest: Wie gut komme ich in Preetz nur mit dem Smartphone beim Bezahlen zurecht?

Mit einem iPhone und dem mobilen Bezahlsystem Apple Pay geht es morgens zum Bäcker. Die Bäckerei Junge in Preetz gehört zu einer großen Kette, mehr als 200 Filialen gibt es in ganz Deutschland.

Bezahlen mit dem Handy in Preetz : Brötchen beim Bäcker?

Dort wird die kontaktlose Kartenzahlung mit dem Smartphone sogar offensiv beworben: "Mit Karte zahlen ab einem Cent", steht auf den Displays der Kassen. Bezahlen mit dem Handy in Preetz: Der Kauf eines Brötchens ist für mich also kein Problem. Smartphone ans Kartenterminal halten und fertig.

Bargeldoses Zahlen bringe dem Unternehmen viele Vorteile, sagt Junge-Pressesprecher Gerd Hofrichter. "Es ist deutlich hygienischer, schneller und die Angestellten machen bei der Abrechnung keine Fehler mehr." Zudem sei es für die Bäckerei günstiger, wenn Kunden mit Karte zahlten. Denn der Transport von Bargeld kostet viel Geld.

So funktioniert mobiles Bezahlen EC-Karte einstecken war gestern: Durch das Auflegen einer Giro- oder Kreditkarte kann an vielen Kartenterminals bezahlt werden. Dieser Vorgang nennt sich kontaktloses Bezahlen. Er funktioniert mit Hilfe eines sogenannten NFC-Chips, durch den das drahtlose Übertragen von Daten möglich ist. Neue Giro- und Kreditkarten nutzen das System, genauso wie viele Smartphones. Fürs Bezahlen mit dem Handy gibt es mehrere konkurrierende Systeme, darunter Apple Pay und Google Pay. Bei allen werden Kredit- oder Girokarten-Daten in einer jeweiligen App hinterlegt. Wichtig ist dabei das Betriebssystem des Smartphones und ob die eigene Bank mobiles Bezahlen unterstützt. Ist die Karte eingespeichert, reicht es, an der Kasse die App zu öffnen und das Smartphone an das Kartenlesegerät zu halten. Schon ist der Einkauf bezahlt.

Viele Deutsche scheuen das Bezahlen mit Handy

In Deutschland gibt es einer Verbraucherstudie zufolge besonders große Vorbehalte gegen das Bezahlen mit dem Handy. Laut der Befragung von 2500 Bewohnern zehn europäischer Länder nutzten Ende vergangenen Jahres nur 5 Prozent der deutschen Verbraucher ihr Handy zum Bezahlen, schreiben die Finanzexperten der Unternehmensberatung PwC Strategy in einer Untersuchung. Das war der niedrigste Wert. An der Spitze lagen die Schweden, von denen ein Drittel bereits das Handy zum Bezahlen benutzt hatte.

Die Smartphone-Bezahlysteme sind in Deutschland auch vergleichsweise spät gestartet: Google Pay gibt es seit Juni 2018, Apple Pay seit Dezember 2018. Zum Vergleich: In Großbritannien wurden die Dienste schon im Mai 2016 ( Google) und Juli 2015 ( Apple) eingeführt.

Unter den deutschen Verbrauchern sehen bislang 58 Prozent der Befragten keinen Grund, der ihnen in Zukunft das mobile Bezahlen schmackhaft machen könnte. Der Anteil von Skeptikern lag damit über dem jedes anderen teilnehmenden Landes.

Bezahlen mit Handy in Preetz : Schwentine-Apotheke akzeptiert kein Apple Pay

Nächste Station meines Tests: die Schwentine-Apotheke in Preetz. Kopfschmerztabletten mit dem HAndy bezahlen? Das funktioniert dort nicht. Aber Inhaber Kay Hauschild steht dem Thema Bezahlen mit Handy offen gegenüber. "Das wird ja langsam zum Trend. Irgendwann werden wir natürlich auch Apple Pay anbieten." Noch sei die Nachfrage nach dem Bezahlen mit Handy aber sehr gering.

Das bestätigt seine Angestellte Laura Heß, die seit September in der Apotheke arbeitet. "Mich hat noch nie jemand gefragt, ob er mit Smartphone bezahlen kann."

Ich bin der erste und muss mir eine andere Apotheke suchen. Beim Betreten der Königlich Privilegierten Apotheke in Preetz steigt die Hoffnung: Ein Kartenlesegerät steht im Regal. Doch beim Bezahlen mit Handy folgt die Ernüchterung: Das Gerät erkennt mein Smartphone – akzeptiert aber nur Girokarten. Mit meiner im iPhone gespeicherten Kreditkarte gehe ich erneut leer aus.

Bezahlen mit Handy in Preetz ist unbeliebt

Auch bei meinen nächsten Stationen am Mittag komme ich mit Apple Pay nicht weiter. Das Cafe Grün akzeptiert nur Bares und will das auch nicht ändern. "Hier fragt alle drei Monate mal jemand nach, ob er mit Karte zahlen kann", sagt Inhaberin Katja Butschinski.

Ihre Kundschaft sei älter, der Bedarf nicht vorhanden. Bei Alis Dönerladen in Preetz starren mich verdutzte Augen an, als ich mit Smartphone zahlen möchte. Ohne Döner muss ich den Laden verlassen.

Wie sieht es mit einem guten Buch aus? Monika Bendiksen von der Bücherstube Preetz muss mich enttäuschen. "Wenn sich das Zahlen mit dem Smartphone in Preetz verbreiten würde, wären wir bestimmt dabei", sagt sie. Das dürfte aber noch dauern.

So bestätigt Nadine Korinth von der Shell-Tankstelle in Preetz das geringe Interesse. Die Tankrechnung kann man dort mit Handy bezahlen. "Aber das machen maximal drei Kunden am Tag", sagt Korinth.

Bezahlen mit Handy in Preetz noch nicht verbreitet

Fazit des Tests: Ohne Portemonaie und nur mit Handy durch Preetz - ein sehr mühsames Unterfangen. Im KN-Test akzeptierten nur große Ketten wie die Junge-Bäckerei, Shell, Aldi, Rewe und Rossmann Apple Pay. Eine Apfelschorle für 50 Cent bei Aldi mit dem Smartphone bezahlen? Kein Problem.

Eine Pizza im Restaurant Feuerstein mit dem Smartphone kaufen? Unmöglich. Die Bahnkarte nach Kiel bekomme ich abends am Automaten auch nicht - Bezahlen mit Handy ist in Preetz noch nicht angekommen.

