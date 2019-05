Heikendorf

Bis zum 9. März 2018 war Kai Piepgras aus Heikendorf Insidern und Liebhabern von surrealen Bildmotiven bekannt. Dann brach mit der Ausstellung „Inkognito“ eine Provinzposse über den Künstler herein, die international eine Zensurdebatte entfachte. Weil die Heikendorfer Gemeindevertreterin Karla Schmerfeld ( SPD) sich von den Bildern im Ratssaal sexistisch belästigt fühlte, musste Piepgras seine Arbeiten vor jeder Sitzung mit alten Bettlaken verhüllen. Der Heikendorfer Kunstskandal war in vielen Medien – auch weltweit – präsent.

Herr Piepgras, Mario Barth soll auf dem roten Sofa vom NDR gesagt haben, dass Sie jetzt steinreich sein müssten. Was machen Sie denn mit den Millionen?

Kai Piepgras: (lacht) Erst einmal muss ich ganz laut lachen. Nicht nur Mario Barth, auch andere Personen haben das schon gemeint. Aber Millionen hat die Geschichte natürlich nicht eingebracht. Logischerweise habe ich in der Zeit viel verkauft, denn je mehr eine Ausstellung in der Öffentlichkeit diskutiert wird, umso größer ist das Publikum.

Aber die Sexismus-Vorwürfe und die weltweite Medienaufmerksamkeit waren doch sicher ein einschneidendes Erlebnis. Wie haben Sie die Zeit wahrgenommen?

Es war unterhaltsam, ich habe eine Menge Spaß gehabt und viel gelernt. Dabei hatte das Ganze einen ernsten Kern: Ein Sexismus-Vorwurf kann gerade für einen männlichen Künstler ein Totschlag-Argument sein. Mein weiterer beruflicher Werdegang hätte davon abhängen können. Das ging mir natürlich schon nahe und es hat mich ein paar Tage umgetrieben, wie ich mich positionieren will. Aber dann ist mir schnell klar geworden, dass an den Vorwürfen nichts dran ist und ich das mit einem hohen Maß an heiterer Gelassenheit sehen kann. Das Possenhafte und Lächerliche ist das, was aus dieser Zeit hängengeblieben ist.

Wie geht es jetzt weiter? Was sind Ihre aktuellen Pläne?

Da halte ich es mit Udo Lindenberg: Ich mach mein Ding. Mein Leben geht genauso weiter wie vorher. Ich erfreue mich an meiner Arbeit und eröffne am Sonntag die fünfte Ausstellung in diesem Jahr im Franco-Costa-Haus in Laboe. Parallel sind meine Bilder derzeit auch auf Mallorca und auf Sylt zu sehen. Ich zeige viele nagelneue Arbeiten aus diesem Jahr, aber auch ein paar der verhüllten Bilder. Nach der Vernissage in Laboe bereite ich mich auf mein einwöchiges „Hautnah“-Strand-Date im Möltenorter Kunstkiosk Mitte Juli vor.

Im vergangenen Jahr sind Sie unter dem Motto „Hüllenlos“ dort angetreten – wie viele Hüllen lassen Sie denn fallen?

Natürlich lasse ich für mein Publikum gerne alle Hüllen fallen. Das macht den Kunstkiosk ja so besonders, dass man dem Künstler sehr nah ist und mit ihm über alles reden kann. Die Bilder können aus dem Kiosk rausgeholt, angefasst und bei einem Käffchen oder Prosecco mit mir intensiv diskutiert werden. Anders als bei vielen Galerien und Ausstellungsräumen bietet der Kunstkiosk den Menschen keinerlei Hemmschwellen und ist extrem barrierefrei.

Haben Sie Wünsche für die Zukunft? Wie wäre es beispielsweise mit einer neuen Provinzposse oder einer eigenen Galerie?

Eine ortsfeste eigene Galerie interessiert mich nicht so, weil ich meine Arbeiten ganz verschiedenen Menschen zeigen möchte. Eine neue Provinzposse? Ich bin oft gefragt worden, was ich der Kritikerin gezahlt hätte, um den Skandal auszulösen. Das ist natürlich eine absurde Idee. Das ist einfach so über mich gekommen. Ich sehe mich nicht als Skandal-Künstler, sondern bleibe ein Bildermacher mit Bodenhaftung.