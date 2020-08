Plön

Wasserwandern boomt. Immer mehr Menschen nutzen Kanu, Kajak und SUP-Boards, um Flüsse und Seen zu erkunden. Doch das nasse Vergnügen hat auch tödliche Tücken, wie Unfallstatistiken beweisen. Der Wassersportverein Plön Fegetasche bietet seinen Mitgliedern regelmäßig Sicherheitstrainings an. Zwölf Kajakfahrer übten am Wochenende den Wiedereinstieg ins Boot nach einer Kenterung.

Das Boot sollte unsinkbar sein, Schwimmweste ist Pflicht

Vor der Praxis erläuterte WPF-Jugendwart Manfred Rose den Kursteilnehmer zunächst die Theorie. Das Boot sollte über Abschottungen im Bug und Heck beziehungsweise entsprechende Auftriebkörper verfügen, um unsinkbar zu sein. Eine stabile und gut gespannte Rundum-Leine auf dem Deck erleichtere das Festhalten und Anheben des Kajaks im Notfall. Das Paddel werde mit einem Gurt gesichert. Eine eng anliegende Spritzdecke verhindere das Eindringen von Wasser durch die Sitzluke und auch Tragen einer passenden Schwimmweste sei Pflicht, beschrieb Rose die Grundausrüstung. Und natürlich müsse jeder Wasserwanderer auch schwimmen können.

Anzeige

Tourplanung ist wichtig

„Jedes Jahr verunglücken Paddler aus den unterschiedlichsten Gründen“, verdeutlichte Rose und betonte, wie wichtig eine vorausschauende Tourplanung sei. Und das gelte auch für das eigene Revier vor der Haustür. Im Plöner Seengebiet werde oft die Gefahr unterschätzt, die durch sehr wechselhafte Rahmenbedingungen entstehen würden.

Weitere KN+ Artikel

Größere Gewässer überraschen oft mit höheren Wellen

Während man auf der Schwentine oder in einer windgeschützten Bucht gemütlich fahren könne, bauten sich auf den größeren Gewässern mitunter höhere Wellen und an Engstellen stärkere Strömungen auf, auf die man dann reagieren müsse. „Wer sich hier überraschen lässt, kann auch schon mal kentern“, warnte Rose und leitete damit zu den praktischen Übungen weiter.

Eine Übung: komplett kentern

Im flachen Wasser mussten die Teilnehmer sich erst einmal überwinden, mit dem Boot vollständig umzukippen. Kopfüber unter Wasser hieß es dann, Ruhe zu bewahren, um die Spritzdecke zu lösen. „Dann könnt ihr einfach nach unten herausgleiten“, gab Rose die Richtung vor.

Wiedereinstieg im Zweierteam

Den Wiedereinstieg probten die Schwimmer dann im Zweierteam. Nach der Übergabe des gekenterten Boots heftete sich der Schwimmer als Klammeraffe an den Bug des Helfer-Kajaks, um dieses zu stabilisieren. Der Unterstützer hebt das Unfall-Kajak so weit an, dass er dessen Rumpf zum Lenzen drehen kann. Im nächsten Schritt liegen die Boote parallel und stabilisieren sich gegenseitig, sodass der Schwimmer in sein Kajak klettern kann.

Nasse Kleidung erschwert die Aktion

„Mit nassen Klamotten ist das anstrengender als man denkt“, kommentierte Maren Wagner die Aktion. „Und wenn das Wasser etwas kälter ist, kommt man kräftemäßig schnell an seine Grenzen“, stimmte Helga Dreyer zu. Umso wichtiger sei es, diese Schritte regelmäßig im Sommer zu üben, waren sich beide einig.

Lesen Sie auch:Neue Chance für den Wasserwanderweg

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.