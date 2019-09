Farbaufnahmen zeigen das frühere Preetz

Preetz

Fünfmal in Folge waren zuvor unter dem Titel „Preetz im Quadrat“ Kalender mit Schwarz-Weiß-Fotografien aus dem Nachlass von Wolfgang Petonke erschienen. Das aktuelle Werk trägt nun den Titel „ Petonke in Farbe“. Mehrere Aufnahmen zeigen die Klosterkirche und den Klosterhof, schließlich hatte der Fotograf im Klosterhof 4 gelebt und sein Vater als Organist in der Kirche gewirkt. Auch Fotos vom Freibad am Postsee, vom Kinderfestumzug und Landschaftsaufnahmen zieren die zwölf Kalenderblätter. „Der vor einigen Jahren von Stephanie und Wieland von Westernhagen eher zufällig entdeckte Nachlass des fast vergessenen Preetzer Fotografen umfasst rund 50 Farbfotos und etwa 300 Schwarz-Weiß-Aufnahmen“, berichtete Volker Graap. Gemeinsam mit dem Ehepaar Westernhagen hat er daraus die schönsten Motive für die Kalender ausgewählt und auch bereits Ausstellungen mit den Fotos im Mittelformat organisiert.

Zeitdokumente und Fotokunst aus Preetz

Etliche Bilder zeigten die beiden Seiten des Wolfgang Petonke, der einerseits als Bildreporter Zeitdokumente schuf und andererseits als Foto-Ästhet Szenen kunstvoll arrangierte, erläuterte Graap.

Geboren wurde der Fotograf am 22. Oktober 1919 auf dem Klosterhof in Preetz, wo er zeitlebens wohnen blieb. Er war unter anderem für die Lokalzeitung „Preetzer Wochenschauer“ tätig. Unter dem Titel „ Preetz – unsere kleine Stadt“ erschien 1962 sein erster Bildband über die Schusterstadt. Der introvertierte Fotograf starb am 31. Januar 1964.

Der neue Preetz-Kalender „ Petonke in Farbe“, gedruckt von der Druckerei Peters, ist für 14,99 Euro in der Preetzer Bücherstube sowie der Buchhandlung am Markt, bei Edeka Schröder, in der Löwen-Apotheke, bei Tabakwaren Müller im Fachmarktzentrum, im Café-Shop Korditschke sowie bei Edeka Scheich in Schellhorn erhältlich.