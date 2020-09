Kalübbe

Als die erste Wehr knapp zehn Minuten nach der Alarmierung gegen 6.30 Uhr vor Ort eintrafen, brannte der vordere Teil der ehemaligen Scheune bereits in voller Ausdehnung, berichtete der Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbands Moritz Bünning. Da die erste Meldung den Zusatz „Menschenleben in Gefahr“ enthielt, seien umgehend weitere Wehren und der Rettungsdienst sowie ein Notarzt ausgerückt, sodass von Beginn an zahlreiche Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien. Während Notfallsanitäter und Arzt glücklicherweise nicht benötigt wurden, mussten weitere Wehren nach alarmiert werden. In Plön ertönte 6.38 Uhr die Sirene, als Amtswehrführer Frank Schnathmeier die Drehleiter anforderte.

Gegen 8.30 Uhr war das Feuer unter Kontrolle, eine weitere Ausbreitung gestoppt. Die nicht mehr landwirtschaftlich, sondern gewerblich genutzte Halle steht dicht neben einem Wohnhaus, dass ebenso wie weitere benachbarte Nutzgebäude geschützt werden konnten.

Problem: Wasserversorgung

Als größtes Problem bei den Löscharbeiten erwies sich die Wasserversorgung. Die Menge aus dem Hydranten werde komplett von der Drehleiter aufgenommen, stellte Bünning fest. Das Wasser für die anderen Trupps werde mittels langer Schlauchbrücken aus Löschteichen zugeführt. Zwei Teiche seien nach einer Stunde bereits leer gepumpt gewesen, sodass die Wasser- und Schlauchtrupps zusätzliche Reservoirs in größerer Entfernung erschließen mussten.

Um die Glutnester bekämpfen zu können, wurde dem Löschwasser ein Netzmittel (Seife) zugesetzt. Der Schaumteppich behindert die Sauerstoffzufuhr des Feuers. Zudem sei ein Berater des THW angefordert worden. Die Brandruine wurde wenig später mit einem Bagger auseinander gezogen. Die Nachlöscharbeiten würden noch bis in die Mittagsstunden dauern, vermutet Bünning.

Über Brandursache und Schadenshöhe liegen noch keine Informationen vor. Personen kamen nicht zu Schaden.