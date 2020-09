Selent

Die Sanierung hatte 2016 begonnen. Im ersten und dritten Bauabschnitt wurde auf der Ortsdurchfahrt der B 202 gebaut. Im zweiten und vierten Bauabschnitt folgte der nördliche Bereich.

Der fünfte Bauabschnitt umfasste das Gebiet von der B 202 bis zur Blomenburger Allee und Plöner Straße.

Nach einer Pause in diesem Jahr geht es 2021 um die letzte Fläche von der Bundesstraße bis Kösterberg und Am Wald. Die Gemeindevertretung Selent beschloss am Donnerstagabend die vom Ingenieurbüro vorgestellte Planung.

Die Planungen hatte Thore Rönnau vom Ingenieurbüro Hauck bereits in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses vorgestellt. Der letzte Bauabschnitt sei so umfassend, dass er wieder in zwei Abschnitte unterteilt werde, die aber gleichzeitig ausgeführt werden sollen, berichtete er.

Leitungen laufen noch über private Grundstücke

Im Kösterberg stünden viele Straßenbauarbeiten an. „Die Bestandsleitungen gehen viel über private Grundstücke und sind zum Teil von Häusern überbaut“, sagte Rönnau. Die Leitungen sollen nun vollständig in den Straßenkörper, also in den öffentlichen Raum, verlegt werden.

Im oberen Abschnitt gebe es zum Teil noch 200er-Leitungen, die heute gar nicht mehr zulässig seien. Um die Wassermengen aufzunehmen, würde man sie nun durch 400er-Rohre ersetzen. Die alten Leitungen auf den Grundstücken sollen verfüllt werden, damit sie nicht absacken könnten, so Rönnau.

Bauzeit beträgt acht Monate

Je nach Witterung sollen die Arbeiten im Februar/März starten. Die Bauzeit betrage rund acht Monate, wobei notwendige Asphaltierungsarbeiten eventuell auf 2022 verschoben würden.

Die Arbeiten umfassten 15 Schachtbauwerke, 13 punktuelle Sanierungen und 180 Meter geschlossene Sanierung sowie 172 Anschlussleitungen und 33 Straßenabläufe. Bei der Innensanierung würde eine weiche Leitung eingezogen, die mit UV-Licht ausgehärtet und mit Druck an die bestehenden Rohre gepresst werde, erläuterte Rönnau.

Bei der wandernden Baustelle könnten Anwohner mal von der einen Seite, mal von der anderen zu ihrem Grundstück gelangen. In Sackgassen würden die Anlieger rechtzeitig über Müllentsorgung und Rettungswege informiert, betonte der Planer. Der erste Teilabschnitt koste rund 930.000 Euro, der zweite etwa 956.000 Euro. Die Straßensanierung sei mit in den Kosten enthalten.

Der letzte Bauabschnitt sei auf Wunsch der Stadtwerke Lütjenburg um ein Jahr geschoben worden, um Synergieeffekte mitzunehmen, berichtete Amtsleiter Manfred Aßmann. „Mit Abschluss dieses letzten Abschnitts ist die Kanalsanierung in Selent insgesamt beendet.“

