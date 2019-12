Die Schönberger Kantorei leistet derzeit Schwerstarbeit. Denn unter Leitung von Kirchenmusiker Axel Wolter proben die 50 Sängerinnen und Sänger für das Weihnachtsoratorium. Das erklingt am Sonnabend, 21. Dezember, 17 Uhr, in der evangelischen Kirche zu Schönberg.

Von Astrid Schmidt