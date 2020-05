Der Preetzer TSV steht in den Startblöcken: Am 2. Juni sollen die Indoor-Aktivitäten starten. Allerdings nicht in den Hallen, sondern zunächst einmal nur im Sportheim am Jahnplatz sowie im Kanuheim. Die ehemalige Vereinsgaststätte an der Schwentine wurde für „Fitness am Fluss“ umgebaut.