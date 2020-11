Ein Straßenname und ein Gedenkstein erinnern in Preetz an Otto Jaspersen, der 1896 eine Nervenheilanstalt auf dem Mühlenberg eröffnete. Kaum jemand weiß aber noch, dass er sich beim Kapp-Putsch zum Rädelsführer in Preetz aufschwang und eine völkische Ideologie verbunden mit Antisemitismus vertrat.