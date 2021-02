Plön

Auf dem Album sind sechs eigene Songs – auf Deutsch! Für sie klingt das ehrlicher, authentischer. Jahrelang hat sie Pop, Soul und Rock auf Englisch präsentiert, gecovert und selbst geschrieben. Sie hat das Publikum regelmäßig begeistert. Nun wird es deutsch, gefühlvoller, auch persönlicher.

Der Titel des Albums lautet „Beziehungsweise“. In jedem der sechs Lieder geht es um eine Beziehung. Die Beziehung zur Mutter, verlorene Liebesbeziehungen, eine letzte Hoffnung zwischen Eheleuten. Und es geht um die wohl wichtigste Beziehung – zu sich selbst.

"Homesick" (Heimweh) war ihr erster selbstgeschriebener Song

Katharina Schwerk hat 2012 nach dem Abitur Plön verlassen. Sie hat in Kiel Musikwissenschaften studiert, von 2013 bis 2018 in Lübeck ihren Bachelor in Schulmusik (mit Hauptfach Popgesang) gemacht. 2017 hat sie ein Auslandssemester in Minnesota mit dem Hauptfach Songwriting eingeschoben.

Da entstand ihr erster selbstgeschriebener Song „Homesick“ (Heimweh). Im September 2018 ging es dann für den Master of Arts für Songwriting nach London, ein Jahr lang. „Ja“, erzählt sie, in Amerika und in England habe sie intensiv Heimweh gehabt.

Oft ist Katharina Schwerk bei ihrer Familie in Plön

Katharina Schwerk lebt seit ihrer Rückkehr in Lübeck, ist aber auch oft in Plön bei ihrer Familie. Viele Auftritte hat sie in ihrer alten Heimat. Hatte. Vor Corona und den damit verbundenen Beschränkungen. 2020 war plötzlich viel Zeit. Die nutzte sie, um die Stücke für ihre CD zu schreiben. „Songwriting ist für mich wie eine Therapiesitzung“, sagt sie. „Gefühle fließen besser am Klavier, das ordnet meinen Kopf und ich kann meine Emotionen sortieren.“

Ich kann das Schweigen kaum ertragen,/Doch die Alternative heißt „Diskutieren“/Hab’ dir doch noch so viel zu sagen,/Aber ich tu’s nicht. Man was machen wir hier? – so lautet eine Passage aus dem Song „Reden“.

„Englische Musik macht viel Spaß“, sagt sie. Aufs Deutsche umgeschwenkt ist sie, weil ihr der Inhalt noch wichtiger geworden ist. „Ich möchte mit den Texten beeindrucken.“ Die Musik kommt dadurch nicht zu kurz. Und es bedeutet nicht, dass sie nie wieder Songs auf Englisch schreibt.

Keine Auftritte im Lockdown bedeuten aber auch keine Einnahmen. Katharina Schwerk lebt vom Ersparten. Im Sommer gab es Kulturhilfen. „Den Sommer habe ich gut für Open-Air-Konzerte nutzen können“, erzählt sie. Durch den Lockdown fiel aber auch ihr zweites Standbein, die musikalische Begleitung von Gottesdiensten, weg. Danach blieb nur, sich und einige Songs im Internet zu präsentieren.

Zu hören ist die Singer-Songwriterin bei Youtube und Streaming-Plattformen wie Spotify, Amazon Music und anderen. Aber richtig Geld lässt sich so noch nicht verdienen, nicht zu Beginn einer Karriere. Im Gegenteil. Denn das Aufnehmen der Songs kostet. Das Mixen und Mastern. Und die Band sollte auch ihren Lohn bekommen.

CD "Beziehungsweise" ist Katharina Schwerks Herzensprojekt

„Die CD ist mein Herzensprojekt“, sagt Katharina Schwerk. Das Mini-Album ist ihr neues Porträt. Das Porträt einer deutschen Singer-Songwriterin, die Musik so macht, wie sie es fühlt. Zwei Singles von der neuen Scheibe sind bereits zu hören: „Reden“ und „Freunde“. Am 12. Februar gibt’s dann noch „Krise“, bevor am 26. Februar die ganze CD im Netz veröffentlicht wird. Vielleicht wird sie ein Sprungbrett in Richtung Plattenvertrag.

Nicht jeder möchte im Internet Musik hören von den Streaming-Plattformen aus. Dieses Publikum möchte Katharina Schwerk aber auch erreichen. Und deshalb wird die Scheibe gepresst. Dabei soll eine Crowdfunding-Aktion helfen. Bis zum 18. Februar kann unter www.startnext.de (Katharina Schwerk CD-Pressung) gespendet werden.

Ist die Scheibe so finanziert, geht überschüssiges Geld in einen Topf für ihr nächstes Projekt. „Ich plane noch eine CD“, verrät sie. „Die Songs sind schon geschrieben.“

Am 26. Februar kommt ihr Album auf den Markt

Doch erst einmal wird „Beziehungsweise“ veröffentlicht. Die CD kommt also am Freitag, 26. Februar, auf den Markt und ins Internet. Die Musikerin will sie auf ihrer eigenen Website (www.katharinaschwerk.de) und bei Konzerten verkaufen – wenn die dann wieder erlaubt sind.