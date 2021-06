Schönberg

Schon 2017 hat der Kirchenvorstand der katholischen Pfarrei Franz von Assisi in Kiel die Schließung von fünf seiner aktuell zehn Kirchen beschlossen. Betroffen ist auch die katholische Kirche St. Ansgar in Schönberg. Für sie soll in Kürze die Profanierung, also die Entweihung beschlossen werden. Das bestätigte auf Nachfrage Propst Thomas Benner.

Vorgesehen ist für die katholische Kirche in Schönberg ein Modell, das auch schon in Heikendorf umgesetzt wurde. Wie berichtet feiern die Heikendorfer Katholiken nach der Schließung ihrer Kirche ihre Messen nun in der evangelischen Kirche in Heikendorf. Die katholische Stella-Maris-Kirche wurde laut Benner kürzlich profaniert und soll demnächst veräußert werden. Die Profanierung der Schönberger St.-Ansgar-Kirche sei zum Jahreswechsel vorgesehen. Gründe für die Umstrukturierung sind immer weniger Kirchenmitglieder, zu wenig Pastoren und hohe Kosten.

Schönberger Katholiken fühlen sich alleingelassen

Das will der Ortsausschuss der katholischen Kirche in Schönberg nicht akzeptieren. Im vergangenen Jahr gründeten die Mitglieder einen Förderverein. Sie machten Vorschläge zum Erhalt der Kirche, schrieben dem Erzbischof und dem Papst einen Brief. "Wir Katholiken fühlen uns alleingelassen", sagt Gabriele Kalinka.

Große Hoffnung setzten sie in ihre Idee, eine Kindertagesstätte in der Kirche einzurichten, um den Kirchenbetrieb in Schönberg zu finanzieren. "Darauf ist man gar nicht eingegangen", sagt Elisabeth Schnitzler, Vorsitzende des Ortsausschusses und des Fördervereins. Die Gemeinde Schönberg habe das Projekt unterstützt, doch beim Erzbistum in Hamburg sei es dann ohne Begründung abgelehnt worden.

Kirchengebäude steht unter Denkmalschutz

Auf Nachfrage dazu schreibt Propst Benner: „Die Pfarrei erhielt (2019) keine Genehmigung zu einer langfristigen Vermietung – auch um der Immobilienreform nicht vorzugreifen.“ Zur Frage nach den jährlichen Betriebskosten der St.-Ansgar-Kirche erklärt er, dass „nicht einzelne Positionen, sondern die Gesamtsumme der Bauunterhaltungskosten“ entscheidend seien.

Seit 2019 steht das Kirchengebäude außerdem unter Denkmalschutz. Inwiefern das eine Herausforderung für die zukünftige Nutzung sein wird, sei schwer zu sagen, so Benner. „Ein Nachnutzer wird sich mit diesen komplexen Fragen auseinandersetzen.“ Interessenten für die Liegenschaft der Pfarrei mit Kirche und Gemeindehaus gebe es bereits. Die Liegenschaft nebenan (mit Reihenhaus und Parkplatz) gehöre dem Erzbischöflichen Stuhl und werde ebenfalls im Rahmen der Immobilienreform bewertet.

Sorge um Feste wie Weihnachten und Ostern

Die Katholiken in Schönberg haben bei einem Umzug in die evangelische Kirche die Sorge, dass es bei Hochfesten wie Ostern und Weihnachten keine Kapazitäten für die katholischen Messen gäbe. Außerdem fragen sie sich, ob räumliche Kapazitäten für sonstige Gemeindetreffen in der evangelischen Kirche vorhanden seien. In beiden Fällen sagt Benner, dass das bei einem Umzug noch zu prüfen sei.

Auch schließe er die Möglichkeit zur Nutzung der Kieler Kirchen nicht aus, da seiner Erfahrung nach viele Gläubige mit dem Auto zur Messe fahren würden, man also Fahrgemeinschaften bilden könnte. Der Förderverein der Gemeinde St. Ansgar kritisiert die hohe Entfernung und eine schlechte Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel bei dieser Lösung.

Bürgermeister bedauert Entscheidung

„Wir haben das Gefühl, dass ausschließlich wirtschaftlich gedacht wird und nicht mehr seelsorgerisch“, kritisiert Schnitzler. Der Zusammenhalt in der Kirchengemeinde werde darunter leiden, befürchtet sie. „Das ist ein Schlag ins Gesicht“, sagt auch Doris Becker, „und das, nachdem wir immer für die Kirche da waren“.

Auch Bürgermeister Peter Kokocinski bedauert die Entscheidung der Pfarrei zur Schließung von St. Ansgar: "Sie war nicht nur für die Menschen aus Schönberg und Umgebung, sondern auch für viele Urlauber Anlaufstelle", sagt er und hebt hervor, wie aktiv die katholische Kirchengemeinde mit einem großen Veranstaltungsangebot sei.

Mitgliederzahlen rückläufig

24.000 Katholiken leben im Gebiet der Pfarrei Franz von Assisi, die Mitgliederzahlen sind rückläufig. Ein Pfarrer, Propst Benner, ein Pastor und ein Kaplan sind zuständig für die Pfarrei.