Keine Straßenreinigung in Lütjenburg

Lütjenburg

Am 14. Oktober krachte es auf einer kleinen Landstraße zwischen Pülsen und Pratjau gewaltig. Die Kehrmaschine der Stadt war auf dem Rückweg von einem auswärtigen Einsatz in Selent. Nach Angaben der Polizei kam dem Gefährt ein BMW entgegen, in dem ein 79-jähriger Mann und seine ein Jahr jüngere Beifahrerin saßen. Der BMW soll nach links gezogen sein, so die Polizei.

Fahrer versuchte noch auszuweichen

Der 52-jährige Fahrer der Kehrmaschine versuchte auszuweichen, dennoch touchierten sie beide Fahrzeuge. Das städtische Fahrzeug durchbrach danach einen kleinen Knick und kippte um. Alle drei Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen, kamen jedoch vorsorglich ins Krankenhaus.

"Ersatz gestaltet sich schwierig"

Das Ergebnis: Die Kehrmaschine ist schrottreif. Bürgermeister Dirk Sohn versuchte seitdem, Ersatz zu beschaffen. Das schlug bisher fehl. Reservefahrzeuge anderer Kommunen oder Vorführwagen sind im Herbst, wenn die Blätter fallen, überall im Einsatz. Sohn: „Einen Ersatz zu bekommen, gestaltet sich sehr schwierig. Die Straßenreinigung entfällt vorerst in Lütjenburg und Hohwacht.“ Zum Glück seien alle Unfallbeteiligten nicht schwer verletzt worden.

Neuanschaffung kostet 160.000 Euro

Die Stadt Lütjenburg steht notgedrungen vor dem Kauf einer neuen Kehrmaschine. Sohn schätzt die Kosten dafür auf 160.000 Euro, auf denen die Stadt zum größten Teil sitzen bleiben dürfte. Bei dem großen Laubsauger handelte es sich um ein älteres Fahrzeug. Möglicherweise ersetzt die Kfz-Versicherung des BMW-Fahrers zumindest dessen Zeitwert. „Der Fall ist eine Überraschung für den städtischen Haushalt.“ Wann ein Neufahrzeug nach Lütjenburg rollt, ist ungewiss.

Auch andere Gemeinden betroffen

Betroffen ist nicht nur die Stadt, sondern unter anderem auch die Gemeinde Hohwacht, die die Straßenreinigung an Lütjenburg vergeben hat. Dazu kommen weitere Kommunen, die bei Bedarf das Gerät anfordern.

Bis zu 60 Kubikmeter Straßenabfall pro Woche

Der Unfall kommt zur Unzeit. Zwischen September und November sammelt sich wegen der Herbstblätter besonders viel Straßendreck an. Auf dem Lütjenburger Bauhof stehen Container mit einem Fassungsvermögen von 20 Kubikmetern. Nach Angaben von Bauhofsleiter Jochen Sauvant müssen sie zwei- bis dreimal pro Woche gelehrt werden. Das Material, das wegen des Mülls darunter nicht kompostiert werden kann, nimmt eine Spezialfirma in Fehmarn ab und bereitet es auf. Die Reinigungsarbeiten auf den städtischen Wegen gehen weiter wie bisher.

Blätter auf die Straße harken, ist verboten

Jochen Sauvant ärgert sich mit Blick auf die Herbstzeit über eines in seinr Stadt: Viele Bürger harkten die Blätter von ihrem Gehsteig auf die Straße. „Das ist verboten“.

Und im Augenblick völlig zwecklos. Es bleibt alles liegen. Eine Kehrmaschine, die die Blätter wegfegt, ist in Lütjenburg nicht in Sicht.