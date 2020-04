Preetz

„Vom Kopf her war das allen klar, aber im Herzen war immer noch die Frage: Kann man nicht doch noch ein paar Tage warten?“, beschreibt Bürgermeister Björn Demmin die Stimmungslage in der Arbeitsgruppe zur Vorbereitung des Jubiläumsprogramms.

Kein Maibaumfest in Preetz

Vorgesehen waren ein Gottesdienst in der Klosterkirche und ein anschließender Empfang zur Eröffnung des Festmonats am 30. April sowie ein Tag der Vereine und Maibaumfest mit Maibaumrichten auf dem Marktplatz am 1. Mai, ein Jubi-Cup im Preetzer Stadion am 3. Mai, ein Kinderfest im Wehrberg am 9. Mai, ein Pflanzenmarkt am 10. Mai, eine Sondersitzung der Stadtvertretung am 18. Mai und ein Picknick im Wehrberg am 20. Mai. Zum Abschluss stand das zweitägige Schusterfest am 29. und 30. Mai auf dem Programm.

Newsletter der Kieler Nachrichten Kennen Sie schon die Post aus dem Newsroom? Den kostenfreien Newsletter der Kieler Nachrichten versenden wir Mo-Fr ab 17 Uhr. Hier können Sie sich für unser Mailing anmelden. Sie interessieren sich für Holstein Kiel? Dann melden Sie sich hier für den Newsletter " Holstein Kiel - Die Woche" kostenfrei an. Versand: jeden Freitag, 11.30 Uhr.

Auch Schusterfest Preetz 2020 abgesagt

Nun fällt in diesem Jahr fast alles aus - auch das Schusterfest. "Es macht keinen Sinn, das Schusterfest im September nachzuholen, wenn alle anderen da auch feiern", meint Demmin, der gleichzeitig Vorsitzender des Stadtmarketing-Vereins Schusterstadt Preetz ist. Beispielweise wurde auch die Kieler Woche vom Juni in den September verlegt.

Volksfest sollte wieder über zwei Tage gehen

Im vergangenen Jahr war das Schusterfest erstmals über zwei Tage gefeiert worden. Das sollte in diesem Jahr nach der positiven Resonanz bei den Besuchern wiederholt werden. Das Fest wird sonnabends traditionell vom Kesselpauken- und Fanfarenzug des Reiterhofs Gläserkoppel eingeläutet. Nach der Eröffnungsrede lässt der Rassegeflügelzuchtverein Preetz und Umgebung Tauben aufsteigen, bevor auf der Bühne ein Programm mit Vorführungen, Musik und Moderation beginnt. Auf dem Cathrinplatz bieten Vereine und Verbände ein buntes Programm im Rahmen des Kinderfestes an. Nun sollte wie im Vorjahr bereits am Freitagabend wieder ein musikalisches Angebot auf das Volksfest einstimmen.

Die Jubiläumssitzung der Stadtvertretung soll möglichst noch in diesem Jahr stattfinden und alles Weitere zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden, kündigt Demmin an.

Lesen Sie auch:Wegen Coronavirus: Die Kieler Woche 2020 wird verschoben.

Lesen Sie auch:

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Plön lesen Sie hier.