Stein sperrt maroden Fördewanderweg

Der Fördewanderweg in der Gemeinde Stein ist jetzt dauerhaft gesperrt. Dort, wo ansonsten zahlreiche Touristen, Wanderer und Radfahrer unterwegs sind, versperrt nun eine Schranke den Weg: „Durchgang verboten, Lebensgefahr.“ Damit wird der Weg, der 30 Kilometer von der Kieler Förde bis zum Schönberger Strand die Küste entlang führt, in Stein unterbrochen. Grund für diese Entscheidung ist die Steilküste. Sie bröckelt und muss wieder instandgesetzt werden. Dafür erhält die 800-Seelen-Gemeinde normalerweise Zuschüsse vom Land. In diesem Jahr wurden diese nicht bewilligt.

“Die haben einfach nicht reagiert dieses Jahr“, klagt Bürgermeister Peter Dieterich. „Wir brauchen die Zuschüsse, um die Steilküste wieder herzustellen. Alleine können wir das nicht bezahlen.“ 2,5 Kilometer des Fördewanderwegs führe durch Stein, „und es ist fast alles kaputt“.

Regelmäßige Instandsetzung notwendig

Die Steilküste müsse etwa alle ein bis zwei Jahre instandgesetzt werden, da sie bei Hochwasser unterspült werde und Sand abtrage, erklärt Dieterich. Die Folgen sind besonders am Hundestrand der Gemeinde sichtbar geworden: Große Sandbrocken sind vom Hang weggebrochen, ganze Bäume sind heruntergerissen. „An einer weiteren Stelle ist sogar ein Stück vom Fördewanderweg weggebrochen“, so der Bürgermeister. Etwa 30.000 Euro koste so eine Wiederherstellung. In der Vergangenheit habe das Land bis zur Hälfte der Kosten übernommen. Im vergangenen Jahr beispielsweise konnte die Gemeinde Stein Mittel aus einem Sonderprogramm des Landes schöpfen, dass aufgrund schwerer Sturmschäden aufgestellt wurde. In diesem Jahr gibt es so ein Programm laut einem Sprecher der Investitionsbank Schleswig-Holstein, die für die Auszahlung der Fördermittel zuständig ist, nicht.

Also auch keine Hilfe für die Gemeinde Stein. Das könne nicht sein, findet Bürgermeister Dieterich. „Wir müssen hier als Kleinstgemeinde unheimlich viel leisten im Tourismusbereich. Wir haben 800 Einwohner, im Sommer sind wir mit den Touristen 6000.“ Beispielsweise müssten viel befahrene Rad- und Gehwege bis zu zweimal jährlich aufgearbeitet werden. „Wir wollen finanziell ja auch etwas geben, brauchen aber Unterstützung.“

Befestigung der Steilküste durch Felssteine nicht möglich

Er hätte auch eine Lösung parat. An einem Strandabschnitt im Bereich des Campingplatzes Neustein hat die Gemeinde laut Dieterich vor vierzig Jahren Felssteine am Strand unterhalb der Steilküste anbringen lassen. An diesen etwa 200 Metern ist die Steilküste sogar grün bewachsen. Innerhalb dieses Abschnittes sei noch nie etwas von der Steilküste weggebrochen, sagt er. Mit geschätzt 200 Tonnen Steine und einer Summe im mittleren fünfstelligen Bereich sei so etwas umsetzbar.

Das Land Schleswig-Holstein will einen solchen Eingriff in die Natur nicht vornehmen. Das sei nur in Ausnahmefällen möglich, teilt eine Sprecherin auf Anfrage mit, den die Strände sollten sich selbst mit Sand versorgen können. Ein Abbruch einer Steilküste könne nie ganz verhindert werden. "Befinden sich im Steiluferbereich Wege – wie dies in Stein der Fall ist – müssen diese in regelmäßigen Abständen verlegt werden", heißt es.

Bis etwas an der Steilküste in Stein passiert, muss der Fördewanderweg in der Gemeinde gesperrt bleiben. "Es sieht so aus, als würden wir ihn nicht wieder öffnen", sagt Dieterich. Vielleicht ist im nächsten Jahr wieder etwas im Fördermittel-Topf. Solange müssen sich Radfahrer und Wanderer im Stein auf einen kleinen Umweg einstellen.

