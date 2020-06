Plön

Ratsmitglied Fabian (15) hatte ein spezielles Anliegen als Tagesordnungspunkt in die Ratsversammlung eingebracht: Bei geregeltem Schulbetrieb seien die Schulbusse morgens zur ersten Stunde einfach zu voll. Das sehen auch andere Mitglieder des Kinder- und Jugendrats so. Sie sind der Ansicht, dort muss sich etwas tun, denn: "Das ist so nicht schön, in den Bus einzusteigen. Es ist eng und jeder Platz ist belegt", sagte Fabian.

Seine Idee: Schultaxis könnten die Situation zur ersten Stunde entzerren. Die würden bereits für die Grundschüler der Breitenauschule eingesetzt werden. "Solche Taxis könnten aber auch eine Lösung für die Gemeinschaftsschüler sein." Fabian fügte hinzu, dass er dabei die Busfahrer verstehen kann, die klargemacht hätten, dass sie nicht noch mehr Busse am Morgen für die Schüler einsetzen können. Zwei Busse der Linie 353 fahren bereits den Weg zur Gemeinschaftsschule in Plön. "Aber beide sind auch immer voll."

Im Kinder- und Jugendrat Plön setzten sich zehn Mitglieder für junge Themen ein

So wie Fabian setzen sich insgesamt zehn Kinder und Jugendliche im Rat für junge Themen ein. Aufgestellt hatte sich der Kinder- und Jugendrat im Dezember 2019. "Und seitdem waren alle Mitglieder überaus engagiert. Wir hatten auch bei jedem städtischen Ausschuss der letzten Zeit immer Vertreter aus dem Rat mit dabei", sagte Jörg Jaudzim, pädagogischer Betreuer des Kinder- und Jugendrats.

Der Kinder- und Jugendrat beweist, dass auch die Jüngsten sich einbringen und damit Gewicht in die politische Waagschale legen können. So hatte Jonas Paustian, einer der Ratsvorsitzenden, sich bei dem Thema der zu vollen Schulbusse an Vertreter der Gemeinde Bösdorf gewendet und auch im Beisein von Plöns Bürgermeister Lars Winter über das Thema gesprochen. Winter: "Die Verkehrsbetriebe Plön (VKP) haben keine Fahrer und Busse mehr übrig, die sie zusätzlich einsetzen können. Deshalb ist das Schulamt an die Schulen herangetreten, ob nicht unterschiedliche Zeiten für den Schulbeginn möglich wären. Aber die Schulen haben ihr Konzept so aufgestellt, dass der Unterricht immer zur ersten Stunde anfängt."

Das Problem sei also nicht so einfach zu lösen. Die eingesetzten Großraumtaxis würden bereits einiges entzerren, so Winter, aber man müsse vielleicht nach den Ferien noch einmal genau hinsehen, wie auch die Lage nach den schulischen Corona-Beschränkungen aussieht.

Gemeinsame Interessen von Jugendlichen und Senioren

Auch Ratsmitglied Muhamet (16) hatte bei der Sitzung am Montag ein Bus-Thema angesprochen. Ihm war aufgefallen, dass für einige Personen der Weg vom ZOB zum Einkaufen in der Innenstadt, etwa bei Rewe, zu beschwerlich ist. "Viele nehmen dann den Bus, der aber erst eine große Runde dreht, bis er am Markt ankommt", sagte er. Eine direkte Verbindung wäre für viele eine Hilfe.

Da dies Sache des Kreises ist, überlegt der Kinder- und Jugendrat nun, mit Vertretern des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zu sprechen, was an dieser Stelle möglich wäre. Unterstützung erhielt Muhamet bei seinem Thema vom Seniorenbeirat der Stadt, vertreten durch Barbara König. Auch für sie ist die direkte Anbindung ein wichtiges Thema. "Es ist toll, hier mit dem Kinder- und Jugendrat zusammenzuarbeiten. Und wir haben bereits gemeinsam Ideen entworfen. Wir wollen gucken, inwieweit für die Strecke Anruf-Linien-Fahrten möglich wären oder auch Mitfahrbänke."

Wer Interesse hat, sich näher mit der Arbeit des Kinder- und Jugendrates zu beschäftigen oder bei einer der nächsten Sitzungen einmal zuzuschauen möchte, kann sich unter www.kijurat-ploen.de weiter informieren.

